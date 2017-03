Liegenlassen von Hundekot wird richtig teuer

Wer kennt die Situation schon nicht: Der Hund hurt sich hin, spreizt die Hinterläufe und setzt einen deftigen Kegel in den Kartoffelacker. Derweil schaut Herrchen oder Frauchen angestrengt in die genau andere Richtung und will so vom fäkalen Ereignis nichts mitbekommen. Und wo nichts ist, muss ja auch nichts aufgenommen werden. Der dampfende, stinkende Haufen bleibt einfach liegen. Auf Wegen deponiert, wartet die Kotwurst förmlich auf die nächste Schuhsohle.

Rümlanger Tüftler als Mitentwickler des Systems

Damit ist ab heute Schluss. Handy sei Dank. Ein Entwicklerteam, in welchem auch der Rümlanger Computerspezialist und Tüftler Tony Ruepp mitarbeitet, hat «whichdog» produziert, ein Computerprogramm – oder modern ausgedrückt –, eine App, die aufgrund des Kots innert Sekunden ermittelt, um welche Hunderasse es sich handelt.

Nebst der Abbildung des Tieres werden auch Geschlecht und Fellfarbe angezeigt. Per Global Positioning System (GPS) wird zudem der Ort des Geschehens erfasst. Ein automatischer Abgleich mit der Hundedatenbank Amicus der umliegenden Gemeinden führt schnell zur Täterschaft, respektive zum Täterhalter.

Und so funktioniert die weltweit einmalige Methode: Werkarbeiter der Gemeinden haben «whichdog» auf ihren Mobiltelefonen installiert. Stossen sie auf einen herrenlosen Hundehaufen, schalten sie die App ein, führen die Handykameralinse etwa einen Zentimeter tief in den Kot des Emitenten ein und erhalten in Sekundenschnelle die benötigten Angaben.

Wie App-Entwickler Tony Ruepp erklärte, seien diverse Feldversuche sehr erfolgreich verlaufen: «Wir hatten eine Erfolgsquote von nahezu 100 Prozent».

Schmerzhafte Bussen für nachlässige Halter

Für überführte Hundehalterinnen und -halter wirds dann teuer. Nebst der in der Verordnung zum kantonalen Hundegesetz festgelegten Busse von 50 Franken für einmaliges Liegenlassen von Hundekacke kommen noch Untersuchungskosten, Säuberungs- und Handy-Empfangsgebühren sowie Schreibaufwendungen hinzu. Insgesamt beläuft sich dann der unappetitliche Spass schnell einmal auf nahezu 300 Franken – egal, wie gross der verlassene Stinkhaufen war. Im Wiederholungsfall potenziert sich die Geldstrafe.

Für Hündeler, die den Tatsachenbefund bestreiten, wirds erst recht umständlich und teuer. Sie werden samt Hund auf die Gemeindeverwaltung respektive auf den Polizeiposten beordert, wo ein Handy-Abstrich am After des Vierbeiners vorgenommen wird. Die mit der ersten Kotprobe abgeglichenen Ergebnisse liefern klare Beweise, die auch vor Gericht für einen schnellen Prozess sorgen.

Gemäss App-Entwickler Phildius Kotter dürfte es aber kaum soweit kommen: «Da jeder Hundehalter schon einmal einen Haufen hat liegen lassen, wird er sich hüten, den ersten Befund zu bestreiten und schön brav bei Fuss seine Busse bezahlen.»

Wie Ruepp ausführt, benötigt die App GPS und einen Internetzugang, da alle Daten zentral analysiert und gespeichert werden. Damit ist es auch möglich, einen geografischen Fussabdruck über das Bewegungsprofil des Tieres zu erstellen und Wiederholungstäter zu überführen.

Fast alle 44 Gemeinden des Zürcher Unterlands haben die App angeschafft. Die Kosten von je 296 Franken dürften schnell amortisiert sein. Eine abgespeckte Version für den Privatgebrauch ohne Anbindung an die Hundedatenbank Amicus ist in Vorbereitung.

Erster Einsatz auf der Bülacher «Kotmeile»

Gleich nächsten Montag, 3. April, werden Mitarbeiter der Stadt Bülach mit «whichdog» an die Kotmeile der neuerstellten Ifangstrasse in Bülach Süd entsenden. Dazu angeregt wurde die Bülacher Behörde durch den Bericht «Bülachs neuste Strasse ist Hundekot-Boulevard» im Zürcher Unteländer vom 4. Februar. Man rechne damit, dass sich bereits am Montagabend das Kosten-Nutzen-Verhältnis der App zugunsten der Stadt gewendet haben werde. (Zürcher Unterländer)