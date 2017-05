Mammut kurfristig zum Leben erweckt

Am Internationalen Museumstag hatte auch das Mammut Museum seine Tore offen. Das ehrenamtlich unter der Teamleitung von Iris und Walter Bäumli geführte Haus bot den 25 Zuhörerinnen und Zuhörern Gelegenheit, aus erster Hand und von einem Fachexperten diese etwas mit Mythen belegten Ur-Lebewesen näher kennen zu lernen.

Felix Wittwer, Präsident der Stiftung Mammut Museum, zeigte sich stolz, dass sich der ehemalige Kurator des paläontologischen Museums der Universität Zürich, Heinz Furrer, für die Durchführung des Vortrages «Mammutfunde von der Schweiz bis nach Sibirien» bereit erklärt habe. Mit ihm sei der beste geologische wie auch «mammuttechnische» Experte vor Ort, sagte Wittwer. Gleichzeitig lobte er das Werk der vielen ehrenamtlichen Mitglieder.

Das Mammut Museum lebe von den rund 150 Fördervereinmitgliedern und den auch wochentags angebotenen Führungen. Ein hauseigener Shop mit Büchern und Kinderartikeln runde das Angebot ab und sorge für einen guten «Zustupf» in die Kasse. Dafür falle der Museumseintritt von fünf Franken relativ bescheiden aus.

Blick in das Fensterder Vergangenheit

Das wollhaarige Mammut (Mammuthus primigenius) zog wahrscheinlich vor rund 600 000 Jahren als Herdentier in den Kältesteppen Sibiriens herum, bevor es sich vor etwa 200 000 Jahren nach Europa und zeitgleich ostwärts über die Beringstrasse nach Alaska und Nordamerika auszubreiten vermochte. «Auf der Karte sehen wir, dass Mammut Funde ausschliesslich ab dem 30. nördlichen Breitengrad stattgefunden haben.

Für die Schweiz bedeutet dies, dass diese Eiszeitbewohner und Verwandten des afrikanischen und indischen Elefanten am Ende der massiven Alpengletscher, von Genf bis zum Bodensee, gelebt haben müssen», erklärte Heinz Furrer anhand der projezierten Karte. Weil der Meeresspiegel damals etwa 120 bis160 Meter tiefer lag, befanden sich die heutigen britischen Inseln in «Griffnähe» zum europäischen Festland.

Der Ärmelkanal war also für Mensch und Mammut begehbar. Seit vielen Jahren bringen denn auch Fischerschleppnetze immer wieder Mammutknochen und -zähne zum Vorschein. «Natürlich gesalzen», bemerkte Furrer mit einem Lächeln. Der holländische Fischer Jacob Albregste, der fast täglich mit einem Mammut-Beifang nach Hause fährt, schenkte dem Mammut Museum ein paar seiner Fundstücke, die auch betastet werden können.

Genetisch gesehen ist das wollhaarige Mammut «ein an die Kälte angepasster Vertreter aus der Familie der Elefanten». Darum kann man verschiedene Vergleiche erstellen. So sterben heutige Elefanten an Hunger, wenn der «Vorrat» an Zähnen (es gibt mehrere Zahnwechsel) ausgeht. Weil die wollhaarigen Mammuts ihr Futter mit ihren wuchtigen Backenzähnen zermalmten – genau wie heutige Elefanten –, können Forscher so das ungefähre Alter herausfinden.

Denn nicht immer lassen sich Knochen nach der bekannten Radiokarbonmethode bestimmen. «Das wollhaarige Mammut ist das wohl am besten bekannteste und durch Knochenfunde dokumentierte ausgestorbene Tiere unserer Erde», sagte Furrer.

Seitenverkehrt eingesetzte Stosszähne

Als der amerikanische Forscher Michael Adams ein 1799 entdecktes Mammut Skelett für das St. Petersburger Museum «aufrichten» liess, setzte er damals nichtsahnend die Stosszähne seitenverkehrt ein, was bis heute noch teils für Verwirrung sorgt. Erst der Fund eines kompletten Mammutschädels brachte die Erkenntnis, dass die gebogenen Zähne nach innen zeigen. Im Jahre 2013 entdeckten russische Forscher ein weibliches Mammut mit «Haut und Haaren», dazu «rötliches Fleisch».

Es existiert sogar eine Videoaufnahme, in welcher eine rötliche blutähnliche Flüssigkeit aus dem Kadaver fliesst. Noch sind die Schlagzeilen präsent, welche eine baldige «Wiedereinführung» des Mammuts voraussagten. Für den Zürcher Mammutforscher Heinz Furrer sind dies vorerst Fantasien und er erklärte dazu, dass es ethisch nicht vertretbar und unnötig sei, denn schliesslich seien die Lebensräume für ein Mammut nicht oder nur vereinzelt vorhanden.

«Japanische und chinesische Forscher arbeiten momentan sehr intensiv an Studien, wie man das Mammut zum Leben erwecken beziehungsweise. klonen könnte», antwortete Furrer in der abschliessenden Fragerunde. Noch sei die DNA nur bruchstückhaft vorhanden, man versuche diese synthethisch zu ergänzen. Ob es wieder ein «Miteinander» zwischen Ur-Mensch und dem wollhaarigen Mammut geben werde, so wie es damals der Fall gewesen sei, stehe in den Sternen.

Entgegen anderen Meinungen vertritt der Paläontologe die These, dass unsere Vorfahren nicht in der Lage gewesen seien, diese riesigen Ur-Lebewesen mit Holzspeeren zu jagen oder gar zu töten. Vielmehr hätten die Ur-Menschen schwächere Tiere «abgefangen» oder sich sogar von Kadaverfleisch ernährt. Vor rund 11 000 Jahren seien die majestätischen Riesen in Europa schliesslich ausgestorben – vermutlichals Folge einer starken Klimaveränderung und einhergehenden starken Niederschlägen.

(Zürcher Unterländer)