Maturanden präsentierten bunte Vielfalt

Die besten Arbeiten

Öffentliche Präsentation der besten Maturitätsarbeiten: An der Veranstaltung «Perlentauchen» werden am 17. März um 19:30 Uhr in der Aula die 15 besten Arbeiten der KZU präsentiert. Die Ausstellung der 50 herausragenden Maturitätsarbeiten des Kantons findet vom 2. bis 24. Mai 2017 im Lichthof der Universität Zürich statt, der Festakt am 10. Mai, um 19 Uhr, in der Aula der Universität Zürich. Weitere Informationen unter www.maturitaetsarbeiten.ch.