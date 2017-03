Mehr Zeit für Diskussion um Siedlungsentwicklung gefordert

Nach knapp zwei Stunden machte sich am Montagabend im Bopplisser Gemeinderat Ernüchterung bemerkbar. «Damit habe ich wirklich nicht gerechnet», gab Gemeindepräsidentin Monika Widmer unumwunden zu.

Grund für ihr Erstaunen war ein erfolgreicher Rückweisungsantrag, der das einzige Geschäft der ausserordentlichen Gemeindeversammlung zur weiteren Bearbeitung zurück an den Gemeinderat schickte. Traktandiert war die Totalrevision der Bau- und Zonenordnung (BZO). Aus dem Jahr 1995 stammend und 2001 zuletzt teilweise revidiert, ist diese nicht mehr auf dem neuesten Stand. Deshalb entschied sich der Gemeinderat zur grunsätzlichen Überarbeitung.

Verstärkung holte er sich im Dielsdorfer Planungsbüro Müller Ingenieure AG. Im Rahmen einer Zukunftskonferenz konnte die Bopplisser Bevölkerung im Herbst 2014 ihre Wünsche zur Siedlungsentwicklung äussern. Die Ergebnisse dieser Konferenz wurden der Bevölkerung ein Jahr später mitgeteilt, wobei erneut Stellung genommen werden konnte. Während der Vernehmlassung im letzten Sommer gingen verschiedene Einwendungen ein, wodurch der Entwurf der BZO teilweise noch einmal überarbeitet und ergänzt wurde.

Massvolle Entwicklung

Wesentliche Merkmale der neuen BZO sind gemäss Raumplaner Benjamin Müller unter anderem die Aufzonung der W1-Gebiete in eine zweigeschossige Wohnzone und das Erlauben von reinen Gewerbebauten in der Kernzone. Weiter sollen Terrassenhäuser neu in allen Wohnzonen zulässig sein.

Auch die Waldabstandslinien – also der Abstand der Häuser zum Waldrand – wurden so angepasst, dass betroffene Grundstücke Entwicklungsmöglichkeiten haben. «Mit dieser BZO wird eine massvolle Entwicklung von Boppelsen ermöglicht», fasste Gemeinderat Patrick Koch zusammen. Gleichzeitig werde dem ländlichen Erscheinungsbild und dem kompakten Siedlungsgebiet Rechnung getragen. «Eine wichtige Grundlage für die Unabhängigkeit und Eigenständigkeit unserer Gemeinde.»

«Ich fordere mehr Zeit»

Bevor die 80 anwesenden Stimmberechtigten (9,1 Prozent) jedoch über die revidierte BZO hätten abstimmen können, kam ihnen ein Rückweisungsantrag des Architekten und ehemaligen Gemeinderats Adrian Mäder zuvor. «Ich fordere mehr Zeit», sagte dieser in einer längeren Wortmeldung. Die definitive Fassung der BZO sei erst vor zwei Wochen auf der Webseite der Gemeinde aufgeschalten worden. Zu kurzfristig, um die Unterlagen umfassend zu studieren und zu einer endgültigen Meinung zu kommen.

«Wir sollten uns mehr Zeit nehmen, es pressiert ja nicht», sagte er. «Ich bin überzeugt, dass sich viele hier im Saal die Auswirkungen dieser Änderungen nicht wirklich vorstellen können.» Er forderte deshalb die Rückweisung des Traktandums und wünschte sich gleichzeitig die Bildung einer Arbeitsgruppe, die sich noch einmal intensiv mit der BZO befasst.

Danach solle die Bevölkerung erneut informiert werden, und circa in einem Jahr könne man dann abschliessend abstimmen. «Mein Antrag ist keine Kritik an der Arbeit des Gemeinderats, ich fordere einfach mehr Zeit», fasste er zusammen.

Klares Ja zur Rückweisung

Mäder war nicht der einzige, der die Vorlage kritisch hinterfragte. Einzelne vorgängige Wortmeldungen befassten sich mit Partikularinteressen und ein anderer Votant forderte zum Beispiel, dass die während der Vernehmlassung eingegangenen Einwendungen noch einmal ausdiskutiert werden müssten.

Adrian Mäders Rückweisungsantrag wurde schliesslich mit 39 Ja- zu 22 Nein-Stimmen sowie 19 Enthaltungen angenommen.

Gemeindepräsidentin Monika Widmer zeigte sich mit diesem Ausgang der Gemeindeversammlung doch sehr überrascht. «Wir arbeiten schon lange an dieser Revision und haben die Bevölkerung von Anfang an miteinbezogen.» Auch habe man bewusst eine ausserordentliche Gemeindeversammlung angesetzt, um genügend Zeit und Raum für Diskussionen zu haben.

Mit Anträgen auf kleine Änderungen habe sie durchaus gerechnet, nicht aber mit einer kompletten Rückweisung. Doch der Auftrag sei klar. «Das genaue weitere Vorgehen müssen wir jetzt im Gemeinderat noch einmal besprechen», sagte Monika Widmer.

(Zürcher Unterländer)