Messtrupps mussten Flugzeugen und Jägern ausweichen

Seit Oktober vibrierte immer wieder die Erde im Unterland. Rund 150 Mitarbeiter der deutschen Firma DMT führten im Auftrag der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) seismische Messungen des Untergrunds durch. Diese Woche nun konnten sie abgeschlossen werden – damit sind sie etwa eine Woche früher beendet als ursprünglich geplant.

Der Schnee und der gefrorene Boden waren kein Hindernis für den Messfortschritt, wie Projektleiter Marian Hertrich sagt. Herausforderungen für die Messtrupps gab es aber trotzdem. So war am 90 Quadratkilometer grossen Untersuchungsgebiet Nördlich Lägern besonders, dass um einen Flughafen herum gemessen werden musste.

Nächtliche Messungen aber, die zu Beginn ins Auge gefasst wurden und mit einem grösseren logistischen Aufwand verbunden gewesen wären, waren nicht nötig: «Wir konnten uns dem Flugbetrieb so anpassen, dass wir tagsüber arbeiten konnten», sagt Marian Hertrich. Es wurde immer dann gemessen, wenn kein Flugzeug startete oder landete. Dies, damit der Lärm und die Erschütterung, welche der Flieger erzeugte, die Messwerte nicht beeinflusste.

«Wir hatten zwischen den Flugzeugen jeweils 90 Sekunden Zeit für die Messung», sagt Hertrich. Sie wurde in diesem Zeitraum mehrfach wiederholt, damit die Daten den Anforderungen entsprachen und nicht durch die Flugbewegungen beeinflusst wurden. Besonders in den Gemeinden Stadel, Neerach und Höri musste auf die Flugzeuge geachtet werden. Um die Flugbewegungen zu erfahren, nutzten die Messtrupps eine Flugradar-App. Auch wenn diese nicht ganz so genau war in der Zeitangabe, halfen die ungefähren Anzeigen.

Von den Jägern verjagt

Neben den Flugzeugen bildete zuweilen auch die Jagd ein Hindernis oder führte zu Verzögerungen: Die Teams mussten einige Male kurzfristig die betreffende Gegend verlassen, weil das Jagdgebiet umgelegt wurde oder weil sie zu spät von der bevorstehenden Jagd erfahren hatten. «In der Regel kamen wir aber gut an den Jägern vorbei, die Revierförster informierten uns frühzeitig», sagt Hertrich.

Achten mussten die Messtrupps auch auf den Verkehr: So konnte der Vorbeifahrende am vergangenen Samstag die Vibrationsfahrzeuge am Kreisel zwischen Bülach und Eglisau beobachten. Es hatte sich ein kleiner Stau auf der Eglisauer Seite gebildet.

Die Arbeiten wurden aber bewusst auf den Samstag gelegt, weil dann weniger Fahrzeuge unterwegs sind. «Wir haben Vorgaben durch den Kanton. So wir dürfen zum Beispiel nicht während der Rush Hour an einer Kantonsstrasse messen», erklärt Hertrich. Auch wichen die Teams im Bereich der Kiesgruben im Rafzerfeld auf Samstage aus. So konnte vermieden werden, dass die durch die Kiesverarbeitung verursachten Vibrationen die Messqualität beeinflussten.

Die Ruhe nach dem Protest

Hatte vor Beginn der Messungen die Bevölkerung in Hohentengen gegen diese protestiert, war laut Hertrich während der Ausführung nichts von einem Widerstand zu merken. «Der Grossteil der Bevölkerung zeigte Verständnis für die Messungen, nachdem wir Flyer verteilt und einen Informationsanlass in der Gemeinde durchgeführt hatten», sagt Hertrich.

«Die Bevölkerung hatte ja besonders Bedenken wegen allfälliger Schäden, die entstehen könnten. Gemeldet wurden uns aber keine.» Man sei in der ganzen Region freundlich aufgenommen worden. «Aber natürlich sind solche Messungen Störungen, die niemand besonders toll findet.»

Nun gilt es, die Daten, die gewonnen wurden, zu verarbeiten. Hier kommen spezialisierte Firmen aus Deutschland, Polen oder auch Israel zum Zug. Das Ziel ist, ein dreidimensionales Bild des Untergrundes zu erstellen. «Es dauert viele Monate, bis die Daten zu einem Gesamtbild zusammengesetzt sind», sagt Hertrich. Vom Messende bis zum Vorliegen der Ergebnisse werden 18 Monate vergehen. (Zürcher Unterländer)