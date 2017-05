Mit «Up with People» um die Welt gereist

Es ist schon eine Weile her, dass «Up with People» das letzte Mal in der Schweiz war. Um die Jahrtausendwende sah es gar so aus, als ob die Organisation, die sich als internationales Bildungsprogramm für junge Menschen versteht und vor über 50 Jahren in Amerika gegründet wurde (siehe Kasten), nicht überlebt.

Jetzt ist sie aber wieder da und gewinnt neue Mitglieder. «Up with People» will Verständnis für verschiedene Kulturen wecken, Respekt und Toleranz fördern. Nebst den Shows arbeiten die Teammitglieder tagsüber für und mit sozialen Organisationen der lokalen Veranstaltungsorte.

Reisen mit der Showist Familientradition

Bei Erika Gloor (51) in Regensberg sind bereits seit bald vier Wochen zwei junge Männer von »Up with People“ einquartiert: Rogelio Galindo Portillo (21) aus Mexiko und Timpe Callebaut (22) aus Belgien. Die beiden waren bereits als Teilnehmer der Show unterwegs. Jetzt organisieren sie als Vorab-Trupp die letzten Details für die rund 100 Personen zählende Showgruppe, die am Montag in Bülach eintrifft.

Roger erzählt mit leuchtenden Augen von seinen Begegnungen im Vatikan, bei der englischen Königsfamilie und vielen anderen Auftritten. Bereits sein Vater sei mit «Up with People» unterwegs gewesen. Er führe quasi eine Familientradition weiter. Durch seine Reisen reifte auch der Entschluss, vorerst in Europa zu bleiben.

Für beide wird es aber die letzte Saison bei «Up with People» sein. Roger wird ab Herbst in Brüssel Produktion studieren, Timpe in Antwerpen Eventmanagement .

Viele Ehemalige leben im Zürcher Unterland

»Wenn die Jungs nicht gerade beschäftigt sind, spielen wir Tischtennis oder Brettspiele zusammen. Es ist wunderschön, dass Leben in die Bude kommt. Unsere Tochter ist zurzeit in England in einer Ausbildung», sagt Gloor. Sie selbst ist im Organisationskomitee des Burgspektakels Regensberg.

Und aus dieser Ecke kam auch die Idee, «Up with People» in die Schweiz und nach Bülach zu holen. Kurzerhand fanden sich mehrere Mitglieder des OK Burgspektakel zum OK «Wir-holen-Up-with-People-wieder-einmal-in-die-Schweiz» zusammen. Dazu brauchten sie diverse Sponsoren, die sie inzwischen gefunden haben und eine entsprechend grosse Halle, die jetzt in Bülach zur Verfügung steht.

Offenbar leben auch etliche ehemalige Teilnehmer früherer Tourneen von «Up with People» im Zürcher Unterland. So ging es dann relativ zügig voran, die Organisation auf die Beine zu stellen und die notwendigen Unterkünfte für die Teilnehmenden zu finden.

Eine Bereicherung für Gastfamilien

Das ist einer der Pfeiler für die gesamte Organisation: Die jungen Menschen übernachten nicht in irgendwelchen Hotels. Vielmehr sollen sie die Kultur des jeweiligen Landes in Gastfamilien hautnah erleben und kennenlernen. «Wenn ich jünger wäre, hätte ich selbst an diesem Programm teilgenommen», meint Gloor und lacht strahlend. Es sei eine unglaubliche Bereicherung.

Die gelernte Restaurationsfachfrau wird während der ganzen nächsten Woche die Gruppe in der Stadthalle, zusammen mit einigen Helfern, bekochen. Die Teilnehmenden von «Up with People» werden in der Zeit bei Schulklassen reinschauen und von ihren Erfahrungen berichten, zusammen mit dem Awel Neophyten bekämpfen und für den Bülacher Markt Holzbrettspiele produzieren.

Zum Abschluss geben sie dann an Pfingsten Konzerte in der Stadthalle, an denen sie mit Musik Leute begeistern wollen und ihre (nicht religiöse) Botschaft zu Toleranz und Völkerverständigung verbreiten wollen.

(Zürcher Unterländer)