Mit dem Bleifrei kauft man auch Baustellen

Nr.1 Weiach, Kaiserstuhlstrasse

Was: Instandsetzung der Fahrbahn, Neubau des Radwegs und der Wasserleitung. Beginn: 16. Mai 2016 Ende: 30. September 2017



Nr.2 Steinmaur/Bachs, Bachser und Bachsertalstrasse

Was: Instandsetzung des Belags, Werkleitungsbau Beginn: 6. März 2017 Ende: 31. Juli 2017



Nr.3 Stadel, Zürcher- und Kaiserstuhlstrasse

Was: Instandsetzung der Fahrbahn, Neue Wasserleitung, Beginn: 15. Mai 2017 Ende: 31. Oktober 2017



Nr.4 Oberglatt, Niederglatt Kaiserstuhlstrasse Was: Instandsetzung der Fahrbahn, Neubau der Werkleitungen, Beginn: 18. April 2017 Ende: 31. Oktober 2017



Nr.5 Bülach, Hochfelderstrasse

Was: Neubau der Wasserleitung und Kanalisation Beginn: 5. September 2016 Ende: 31. Juli 2017



Nr.6 Bülach, Grenzstrasse (2. Phase)

Was: Strassenerneuerung und Ersatz des Kreisels durch eine Lichtsignalanlage. Beginn: 8. Juni 2017 Ende: Ende 2017



Nr.7 Bülach/Bachenbülach/Kloten/Winkel, A51

Was: Sanierungsetappe des Anschlusses Kloten Nord bis Ausfahrt Bülach Nord Beginn: 5. September 2016 Ende: 1. Juli 2017



Nr.8 Winkel, Zürichstrasse

Was: Neubau Bushaltestellen und Instandsetzung Fahrbahn Beginn: 18. April 2017 Ende: 30. Juni 2017



Nr.9 Flaach, Hauptstrasse

Was: Neubau Werkleitungen Beginn: 8. Mai 2017 Ende: 31. Juli 2017



Nr.10 Oberembrach, Embracherstrasse

Was: Instandstellung der Strasse Beginn: 6. März 2017 Ende: 30. Juni 2017



Nr.11 Bassersdorf/Kloten, Bassersdorfer-, Klotenerstrasse

Was: Instandsetzung der Strasse und Neubau der Verbindungsstrasse für den öffentlichen Verkehr Beginn: 9. Januar 2017 Ende: 27. Oktober 2017



Nr.12 Pfungen, Dättlikonerstrasse

Was: Neubau der Werkleitungen Beginn: 29. Mai 2017 Ende: 28. Juli 2017



Nr.13 Bassersdorf, Bassersdorferstrasse

Was: Strasseninstandstellung mit Werkleitungsbauarbeiten Beginn: 6. März 2017 Ende: 27. Oktober 2017



Nr.14 Dorf, Hünikonerstrasse

Was: Instandstellung der Strasse Beginn: 13. März 2017 Ende: 30. Juni 2017