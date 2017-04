Mit dem neusten Mystery-Thriller auf dem Weg zum Erfolg

Yves Patak ist ein anregender Gesprächspartner. Gekleidet in schwarzem Rollkragenpulli und Jeans, sieht er eher aus wie ein Schriftsteller als wie ein Arzt. Und dennoch vereint er Beruf und Hobby, arbeitet zu 60 Prozent in seiner Praxis für ganzheitliche Lebensberatung, Hypnosetherapie und Akupunktur in Zürich, nachdem er vor sechs Jahren seine Praxis der Allgemeinmedizin zugunsten der neuen aufgegeben hat.

Für seine grosse Leidenschaft, das Schreiben, wendet er viel Zeit auf. Täglich sind es zwischen zwei und sechs Stunden, in denen er sich in eine andere Welt begibt und seine Protagonisten Abenteuer erleben lässt. «Am Wochenende verbringe ich sogar bis zu acht Stunden pro Tag mit Schreiben, aber immer erst, wenn die Alltagsarbeiten erledigt sind.

Yves Patak sprudelt nur so vor Ideen. Wenn er einmal den roten Faden für eine neue Story gefunden hat, erstellt er eine Biografie von allen Figuren, verleiht jeder von ihnen eine Identität, haucht ihnen Leben ein. «Die Muse sitzt nicht neben dir, du musst in den Keller gehen und sie suchen», betont der 48-Jährige, der den amerikanischen Schriftsteller Stephen King als sein Vorbild bezeichnet.

Provozieren und hinterfragen

In Pataks neustem Mystery-Thriller geht es um einen New Yorker Ex-Cop, der Privatdetektiv wird, permanent das Gefühl eines unerfüllten Lebens hat und schliesslich in einen Sekten-Mordfall stolpert. Da existiert ein Hexenzirkel, der ein jähes Ende findet. Eine zickige Jahrmarktzigeunerin weiss zu viel. Eine Pechsträhne wirkt alles andere als zufällig.

Und da gibt es noch eine geheime Liga, welche Wesen bekämpft, die es eigentlich nicht geben dürfte. «Und was wäre, wenn es Dämonen doch gäbe?», fragt Patak herausfordernd, aber immer mit einem Lächeln im Gesicht. So steht im Vorwort seines neuen E-Books denn auch Sokrates Spruch: «Jeder Mensch trägt einen Dämon in sich, der ihn reizt und ihn zu seinen Handlungen treibt.»

Als Schriftsteller provoziere und hinterfrage er gern mit seinen Botschaften. Andererseits sei Schreiben für ihn eine wunderschöne Passion. «Ich kann meine verschiedenen Seelen leben.» Bei jedem seiner Bücher gehe es zudem darum, Grenzen von Glaubenssätzen zu suchen. «Dabei können auch Thriller etwas bewirken.»

Blog und Website

Der Vater eines Sohnes und einer Tochter zielt darauf hin, die Schriftstellerei zu seinem Hauptberuf zu machen. «Die eigene Leser-Community aufzubauen und vom Schreiben zu leben, wäre das Tüpfchen auf dem i.“

Neu führt er einen eigenen Blog, bei dem er aus der Werkstatt des Schriftstellers plaudert. Auch auf seiner Website www.PatakBooks.com lässt sich vieles über die Person Yves Patak erfahren.

Sich selber beschreibt der Arzt und Schriftsteller als enthusiastisch, fantasievoll, neugierig und an vielem interessiert – «und dimensionsübergreifend», ergänzt er und spricht auf sein Sternzeichen «ganz anfangs Schütze» und Aszendent «ganz anfangs Steinbock» an. «Never give up – Gib nie auf», umschreibt er zum Schluss sein Lebensmotto, erzählt von Glückshormonen beim Schreiben und macht sich in aller Schnelle auf nach Hause, um weiterzuschreiben.

