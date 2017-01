Monitor im Turmmuseum zeigt Messdaten

Der kälte- und feuchtigkeitstaugliche Monitor in der vierten Etage des Regensberger Aussichtsturms wirkt auf den ersten Blick wie eine multimediale Ergänzung zum Museumsbetrieb. Die Familie Schäuble aus Niederglatt stürmte deshalb auf dem Weg zur Aussichtsplattform geradewegs daran vorbei. Erst auf dem Rückweg entdeckt die Familie, dass in diesem Bildschirm mehr steckt. Zuerst erfährt die Familie, dass auf dem Scheunendach des Gutsbetriebs Loohof, rund 100 Meter Luftlinie vom Turm entfernt, im Juni 2016 eine Solaranlage installiert wurde. Auf der nächsten virtuellen Schautafel zeigt ein Zähler die aktuelle Leistung der Anlage an diesem hellen Wintertag. Mit einem bis 14 Uhr errechneten Tagesertrag von 70 Kilowattstunden, liegt man deutlich über dem aktuellen Soll von 50 Kilowattstunden.

Nicht das erste Solarprojekt

Rudolf Bernhard, Vizepräsident des Stiftungsrats der Stiftung Schloss Regensberg und Präsident der Baukommission erklärt, weshalb die Anlage gebaut wurde: «Wenn wir etwas verändern, so steht der Gedanke der Nachhaltigkeit und des sorgfältigen Umgangs mit der Umwelt im Vordergrund». Die 487 m2 grosse und rund 250 000 Franken teuere Solaranlage auf dem Dach des Loohofs ist nicht sein erstes Solarprojekt.

Der inzwischen pensionierte Steinmaurer hat im Dezember 2007 in seiner Funktion als Direktor der Amag in Buchs die damals grösste private Anlage im Kanton auf dem 30 Meter hohen Flachdach des Zentrallagers vorangetrieben. Für die Amortisation dieser 1,8 Millionen teuren Anlage berechnete man damals 15 Jahre. Ein schnelles Geschäft ist die Gewinnung von Energie also nicht. «Aber nachhaltig und verantwortungsbewusst», betont Bernhard.

Noch steht die Investition der Stiftung Schloss Regensberg auf der Warteliste der Kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV) von Swissgrid. Deshalb verbraucht man den Ertrag primär selbst. Später wird dann 100 Prozent dem Netz zugeführt.

Auch für Kinder gemacht

Die Solaranlage ist nur ein Puzzleteil des Umweltengagements der Stiftung. So verbraucht die neue punktgenaue Turmbeleuchtung elf Mal weniger Strom und reduziert die Lichtverschmutzung. 2011 war die Stiftung im Wärmeverbund mit der politischen und der Schulgemeinde an der Realisierung einer mit Holzschnitzeln aus dem heimischen Wald betriebenen Fernwärmezentrale beteiligt. Gleichzeitig wurde ein neues Schreinereigebäude im Minergiestandard erstellt. «Mit einem sagenhaft tiefen Energieverbrauch», sagt Bernhard.

Doch zurück zur Familie Schäuble. «Wir haben alle Bilder des Monitors angeschaut und sind beeindruckt von der Leistung der Solaranlage», sagt Beatrice Schäuble. «Die Vergleiche sind so dargestellt, dass sich auch Kinder etwas darunter vorstellen können. Ich finde es super, dass die Stiftung so etwas vorantreibt.» (Zürcher Unterländer)