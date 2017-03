Monstertreffen am ersten Nachtumzug

Fasnachts-Abschluss in Bassersdorf

Narrenschlüssel hängt wieder im Gemeindehaus

Pauken und Trompeten zum Schluss der Basi-Fasnacht: Am Ende der fünften Jahreszeit in der Narrenhochburg Bassersdorf pilgern die eingefleischtesten Fasnächtler sowie das Organisationsteam der Fasnacht jeweils zum örtlichen Regierungssitz. So auch gestern, als das Bassersdorfer Gemeindehaus vor lauter Guggenklängen erzitterte. Der Dienstag nach der «Uslumpete» am Montagabend nennen die Einheimischen treffend «Gigeliziischtig». Es ist der Moment, an dem alle Beteiligten nur noch grinsend und lachend anzutreffen sind nachdem sie ereignisreiche Fasnachtstage und nicht selten gleich mehrere durchzechte Nächte hinter sich haben. Zur Rückgabe des Narrenschlüssels an die Obrigkeit im Dorf meinte der Chef des Fasnachtskomitees (Fakoba), Rolf Zemp: «Es war eine hammermässige Fasnacht, aber extrem streng!» Er und seine Mitnarren hätten auch dieses Jahr ein Riesenpensum gestemmt und seien mit einem grösseren Publikumsaufmarsch, sowie grossem Echo belohnt worden. Besonders die Neuerungen am Fasnachtsmontag mit dem Maskenumzug hätten sich gelohnt. «Das war sensationell, wir werden guten Mutes weitermachen». Er sei dieses Jahr oft gefragt worden, was denn in Bassesdorf so gut sei, dass die Fasnacht hier so gross ist. «Wir sind einfach die, die es durchziehen», lautete seine simple Antwort. Hinter der Organisation dieses grössten Anlasses im Dorf stünden die Helfer des Fakoba, die zusammen weit über 1000 Stunden Arbeit leisteten, damit die Fasnacht überhaupt stattfinden könne. In Abwesenheit der Gemeindepräsidentin nahm gestern der Vizepräsident des Gemeinderates, der gebürtige Luzerner Bruno Muff (parteilos), den Narrenschlüssel zurück und freute sich rüüdig über den lauten Fasnachtsschlusspunkt im Gemeindehaus. Die drei Aufgaben im Zeichen des Anlasses, die der Gemeinderat an die Narren aufgab, durfte er als erfüllt betrachten. Unter anderem lieferten die Narren einen weiteren Plan für den Baxit, den Basi-Exit, in Anspielung auf den Brexit der Briten. Da würde man sich noch Teile Nürensdorfs annektieren, damit die dortige Brauerei künftig auch in den Händen der Bassersdorfer Narren wäre. «Ihr seid die Grössten», meinte Vize Bruno Muff schliesslich. «Die Fasnacht war mitunter einer der Gründe, weshalb ich einst nach Bassersdorf gezogen bin», verriet er und erntete dafür tosenden Applaus. Bis zur Fasnacht im nächsten Jahr hängt der Narrenschlüssel nun wieder in der Vitrine im Gemeindehaus.