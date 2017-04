Morgenröte für die erste Furttaler Tanznacht

Der Kongresssaal im Hotel Mövenpick wird am Samstag, 29. April, die Bühne für eine festliche Tanznacht bieten. So jedenfalls hat es der veranstaltende Verein Oxygen Productions aufgegleist. Präsident ist der Schöfflisdorfer Jörg Ochsenbein, unterstützt wird er von vier Vorstandsmitgliedern und einem knappen Dutzend freiwilliger Helfer. Das Team hat auch fünfmal die Wehntaler Tanznacht auf die Beine gestellt. Mit grossem Erfolg, wie der Präsident betont. An die hundert Tanzfreudige kamen bei der Auflage 2017 in die Niederweninger Turnhalle Schmittenwis. Einen Dresscode gab es nicht.

Festlicher Abend

Anders bei der Furttaler Tanznacht. Hier ist festliche Kleidung ausdrücklich erwünscht. «Wir spezifizieren das nicht näher. Möglichst elegant, aber nicht zwanghaft steif», sagt Ochsenbein. Wehntaler und Furttaler Tanznacht, dazwischen noch TCS-, Österreichischer und Polnischer Ball. Die Region ist ballmässig scharf am Ball und für die einmal angeschaffte Abendgarderobe gibt es reichlich Einsatzmöglichkeiten. «Meine Frau Monika hat sich für die Tanznacht ein schwarzes Kleid gekauft, gerade so lang, dass es beim Tanzen nicht stört. Das kann man immer wieder tragen», sagt Ochsenbein und erzählt dann, dass er selbst erst vor wenigen Jahren das Tanzen für sich entdeckt hat. «Meine Frau und ich machten einen Tanzkurs und konnten das Erlernte nirgends anwenden.» Im Herbst 2012 hatte man die Idee, einen Tanzanlass ins Leben zu rufen. Bereits drei Monate später war die erste Wehntaler Tanznacht geboren.

Glückliche Hormone

Bereits sind Tausende Flyer verteilt und auch die Plakate platziert. Der Vorverkauf über die Website läuft auf vollen Touren und der Veranstalter rechnet mit mehr als 200 Gästen. Im Eintrittspreis ist ein Dreigangmenü inbegriffen, denn Erholung und Genuss gehören zum Tanzen einfach dazu.

Eine dreiköpfige Liveband wird den Tänzern vom ­Wiener Walzer bis hin zum Rock ’n’ Roll alles abfordern. Die weniger geübten Gäste bekommen in einer Art Workshop vor Ort das Nötigste beigebracht. «Tanzlehrerin Elisabeth Caggiano macht aus eingefleischten Tanzmuffeln schwungvolle Profis», erklärt Jörg Ochsenbein. «Der erste Schritt ist auch beim Tanzen schwer, doch es lohnt sich anzufangen. Tanzen ist gesund und nach einem Discofox kann man die Glückshormone bereits am Puls abmessen», verspricht Ochsenbein.

Schön und gut, doch was tun, wenn kein Tanzpartner in Sicht ist? «Für diesen Fall stehen Taxi-Dancer und ein Taxi-Girl parat», sagt Ochsenbein. So kann zum Beispiel eine Dame mit dem Taxi-Dancer völlig unverfänglich drei Tänzchen machen, während ihr Begleiter eine Tanzpause an der Bar einlegt. Im Laufe des Abends wird auch eine Showtanzgruppe zu sehen sein und ein Fotograf wird sich unter die Gäste mischen. «Es wird ein wunderschöner Galaabend», schwärmt Ochsenbein.

Guter Zweck

Der veranstaltende Verein bezweckt die Erhaltung und Förderung des Hobbytanzens und will auch in Zukunft verschiedene Genussevents zur Förderung der Geselligkeit und Freundschaft hervorbringen. Zur Deckung der Unkosten macht sich Jörg Ochsenbein deshalb gerade auf Sponsorensuche. Er sagt: «Der Anlass soll auf einem soliden finanziellen Fundament stehen. Dies nicht zuletzt deshalb, weil wir einen Anteil unseres ertanzten Erfolges an die Laureus-Stiftung Schweiz überweisen möchten.» Die Stiftung hilft jungen Menschen in der Schweiz, sich auf die Anforderungen der modernen Gesellschaft durch Sport vorzubereiten.

Die 1. Furttaler Tanznacht findet am Samstag, 29. April, in Regensdorf im Hotel Mövenpick statt. Tickets und weitere Informationen unter www.furttaltanzt.ch. (Zürcher Unterländer)