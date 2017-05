Musikfestival der Stille als Kontrapunkt zum Lärm

DAS PROGRAMM

Russian Furore Quintet, Freitag, 16. Juni, 20.30 Uhr (Apéro ab 18.30 Uhr im Gasthof zur Waag), in der Oberen Kirche Bad Zurzach. Das Repertoire umfasst verschiedene Genres: von Edith-Piaf-Liedern, über instrumentalen Barock und russischer Vokalmusik bis hin zu Jazz und Rock.



Von Kopf bis Fuss auf Liebe eingestellt, Berlin 1930, Donnerstag, 24. August, 20.30 Uhr (Apéro ab 18.30 Uhr), auf der Kaiserbühne Kaiserstuhl. Lieder und Texte von Kurt Weill, Friedrich Hollaender, Bertolt Brecht, Kurt Tucholsky und andere.



Smooth Jazz mit CheRoba, Freitag, 25. August, 20.30 Uhr (Getränke und Snacks ab 19.45 Uhr), auf dem Weingut Engelhof in Hohentengen. Kompositionen von Marco Santilli.



Schuberts Streichquintett, das Kerzenkonzert, Samstag, 26. August, 21 Uhr (Apéro ab 18.30 Uhr), in der Kirche St. Katharina in Kaiserstuhl. Streichquintett in C-Dur von Franz Schubert.



Chamber Jazz Duo, Sonntag, 27. August, 17 Uhr (Open-Air, Snacks und Getränke ab 16.15 Uhr), bei der Winzerkapelle Erzingen. Werke von Johann Sebastian Bach, Antonin Dvorak, Ivo Kova, Frédéric Chopin und Pat Metheny. Open-Air mitten in den Weinbergen.



Orgelzauber und St. Laurentius Kinderchor Bülach, Freitag, 24. November, 19.30 Uhr (Apéro vor und nach dem Konzert sowie in der Pause), in der Kirche St. Katharina in Kaiserstuhl. Werke von Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn, Viktor Ullmann und Felix Mendelssohn.

Für alle Konzerte des Festivals besteht ein Vorverkauf auf www.ticketfrog.ch oder per Telefon 044 858 28 63, Montag 14 bis 16 Uhr, Donnerstag 10 bis 12 Uhr, sonst Anrufbeantworter.red

Infos: www.festivalderstille.ch