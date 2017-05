Musikverein lud zum Auffahrtsmarkt

Gegen Mittag erschienen die Besucher immer zahlreicher und schlenderten der Strasse entlang zur Chliriethalle in Oberglatt. Rund zwei dutzend Marktfahrer hatten Stellung bezogen und priesen ihre Ware an. Es fehlte an kaum etwas: Selbstgebackenes Brot, Trockenfleisch, Kleider und Schuhe, Glace, Schweizer Sackmesser im Multipack und die unvermeidlichen Hand-Spinner, die zur Zeit ihren Siegeszug durch die Schulhäuser machen. Sofort griff die Bachenbülacherin Erika Sigrist zu.

«Meine beiden Enkelinnen haben sich dieses Spielzeug gewünscht», sagte sie und lässt sich vom Verkäufer Pascal Weber über dessen Vorzüge informieren. Fingerfertig demonstriert er, wie das Ding funktioniert und erklärt, dass das Spiel eine beruhigende Wirkung habe und die Konzentrationsfähigkeit fördere. «Sogar von den Lehrern wird der Hand Spinner empfohlen», fügte er an und hatte damit Erika Sigrist restlos überzeugt. Eigentlich hat nur die elfjährige Enkelin Geburtstag. «Aber ich kann doch nicht die jüngere Enkelin ohne das gewünschte Spielzeug lassen», erklärte die Seniorin. «Der Gerechtigkeit halber bekommen beide Mädchen einen Hand Spinner.» So werden beide Enkelinnen Freude haben.

Viele Junge im Musikverein

Um 14 Uhr, als eigentlichen Höhepunkt des Auffahrtsmarktes, gab der Musikverein Oberglatt vor der Chliriethalle ein Konzert. Unter der Leitung des Eglisauer Dirigenten Roger Loeliger spielten 22 Musiker Schlager, Märsche und Polkas und begeisterten damit das Publikum.

Über vierhundert Besucher fanden an den Festtischen unter dem Blätterdach Platz, und genossen das Konzert. Das Orchester trat nicht ganz vollständig auf, einige Mitglieder arbeiteten weiter am Grillstand oder in der Bedienung.

Auffallend waren die vielen jungen Gesichter im Musikverein. Loeliger bestätigt diesen Eindruk. «Ja, das ist richtig, es hat etliche junge Musiker in unseren Reihen. Wir können uns zur Zeit nicht über mangelnde Nachwuchsmusiker beklagen», freute er sich. Dies könne sich jedoch schnell ändern. «Wegen einer Weiterbildung oder wegen eines Jobwechsel musste schon manch einer sein Pensum im Verein reduzieren oder ganz aufhören», sagt der Dirigent. Mit diesem Fest, das der Verein seit vielen Jahren organisiert, rührt er einerseits aktiv die Werbetrommel für neue Mitglieder und der Vereinskasse tut der Einsatz obendrein gut.

Offiziell ging der Markt um 17 Uhr zu Ende. Weil das Wetter so einladend war, sassen nicht wenige Gäste länger zusammen und genossen den schönen Maitag. (Zürcher Unterländer)