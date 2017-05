Muttertagsmarkt bot sogar eine Englischstunde an

Spätestens seit der Gemeinderat per Anfang 2017 die Durchführung der Warenmärkte im Frühling und Herbst eingestellt hat, weil sie für die Grundversorgung der Bevölkerung nicht mehr notwendig seien, finden themenbezogene Märkte Einzug im Rheinstädtchen. Dass dies geglückt ist, zeigte der am Samstag auf reges Interesse gestossene Muttertagsmarkt, der zusammen mit dem Kinderflohmarkt auf dem Chilenhof und einer Velobörse am Hafen für viele Begegnungen sorgte.

Geplauder am «Schnörritisch»

Genau diese Begegnungen zu fördern hat sich das überparteiliche Forum VIVA Eglisau auf die Fahne geschrieben. Im Programm stehen unter anderem Aktionen wie Rhyputzete oder die Wiederbelebung der Galerie am Platz. Präsidentin Vreni Truttmann zeigte sich begeistert vom bunten Markt und dem abwechslungsreichen Angebot an den Ständen: «Einmal mehr sind sich Menschen von Eglisau und dem Zürcher Unterland begegnet und haben die spezielle Atmosphäre genossen.» Zusammen mit Riccarda Hohermuth und Susi Frischknecht ist sie zuständig für den Markt - ein Dreiergespann, welches sich mit viel Herzblut und Frondienst einsetzt.

Nebst rund 50 Ständen, an denen Handwerkliches wie geschnitzte Eulen, Papieriges wie selbergemachte Eglisauer Postkarten oder sogar Gedankliches wie eine Englisch-Stunde «Made in Eglisau» feilgeboten wurden, bot der «Schnörritisch» eine Möglichkeit des Austausches. Gemeinderat Peter Bär, Ressort Hochbau, Umwelt und Energie, stand um 11 Uhr als erster Behördenvertreter Red und Antwort und zeigte sich erfreut ob den gut vorbereiteten Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Gemeindepräsidentin Ursula Fehr mischte sich unter die Besucher mit den Worten: «Einfach eine liebevolle Sache, dieser Markt, man spürt richtig, wie unser Städtli aufblüht!» Ein Publikumsmagnet war der «Herzlistand von Elin und Omi». Elin kommt aus Eglisau und ist 8 Jahre alt. In Eigenarbeit gestaltete sie Herzkissen in allen erdenklichen Farben. «Für ein Kissen brauche ich mittlerweile zwei Stunden», strahlte Elin stolz.

Kinder besetzen den Chilenhof

Eine friedliche Besetzung erlebte der Chilenhof. Während zweier Stunden boten hier die jüngsten Marktfahrer ihre auf Decken ausgebreiteten Spielsachen zum Verkauf an. «Nichts über drei Franken», rief etwa Pfarrerssohn Frederik in die Menge. Von leuchtend gelben kleinen Baggern bis hin zu zigmal gelesenen Comics fanden Kinder was das Herz begehrte - und lernten dabei erste kaufmännische Geschicke. Beim siebeneckigen Schöpfungsbrunnen des Eglisauer Bildhauers Ernst Heller zog Organisatorin Patricia Brunschwiler Gross vom Verein Generation Eglisau nicht zuletzt deswegen eine positive Bilanz. Wer seinen Marktbatzen noch nicht ganz aufgebraucht hatte oder einen günstigen «Drahtesel» zwecks Transportierung der gekauften Marktwaren benötigte, wurde an der Velobörse im Hafen fündig. An die 90 Fahrzeuge, vom Bobbycar bis hin zum Rennvelo - letztere mit Garantie! - standen zur Auswahl und dies erschwinglichen Preisen, organisiert von der SP Unteres Rafzerfeld.

(Zürcher Unterländer)