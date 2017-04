Nachbargemeinden sind sich in Sachen neues Postauto uneinig

Die Reisezeit nach Winterthur hat sich für die Bewohner von Rorbas und Freienstein-Teufen seit dem letzten Fahrplanwechsel massiv verschlechtert. Ausserhalb der Stosszeiten dauert die Fahrt mit Postauto und S-Bahn in die zweitgrösste Stadt im Kanton fast 50 Minuten. Abhilfe schaffen soll nun ein neuer Postauto-Kurs, der das untere Tösstal via Dättlikon mit Pfungen verbindet. Die Reisezeit könnte mit dem neuen Kurs auf 28 Minuten verkürzt werden. Doch die Sache ist kompliziert.

Nachdem die Gemeinde zusammen mit Postauto und dem Zürcher Verkehrsverbund das Vorhaben vorstellte, regte sich Widerstand im Dorf. Denn der Bus müsste auf seiner Fahrt nach Dättlikon ein schmales Strässchen benutzen, welches von mehreren Landwirten als Zufahrt zu ihren Feldern dient. Diese machten deshalb mobil gegen die neue Buslinie.

Zwei Drittel sind für den Bus

In der Folge startete der Gemeinderat eine Umfrage bei der Bevölkerung. Sämtliche Stimmberechtigten wurden schriftlich angefragt, was sie von der neuen Buslinie halten. Das Resultat liegt seit gestern vor und ist eindeutig: 65 Prozent der Befragen sprechen sich für das neue Postauto aus. In Freienstein liegt der Ja-Anteil gar bei 67 Prozent, in Teufen befürworten 57 Prozent die neue Busverbindung. Laut der Gemeindeverwaltung haben 758 Personen an der Umfrage teilgenommen, was rund 46 Prozent der Stimmberechtigten in der Gemeinde ausmacht.

Für Gemeindepräsident Oliver Müller ist das ein deutliches Signal: «Die Umfrage zeigt, dass der Bus nicht nur eine Idee des Gemeinderats ist, sondern dass eine grosse Mehrheit der Bevölkerung hinter dem Vorhaben steht.» Der Gemeinderat werde das Vorhaben deshalb weiterverfolgen. Allerdings seien noch weitere Gespräche mit den Nachbargemeinden nötig – und genau dort harzt es.

Denn in Dättlikon, wo das Postauto auf seinem Weg nach Pfungen durchfahren würde, lehnt die Mehrheit der Bevölkerung das Vorhaben ab, wie Gemeindepräsident Jürg Allenspach gestern bekannt gab. Seine Gemeinde lief zeitgleich zu Freienstein-Teufen ebenfalls eine Bevölkerungsumfrage durchführen. Zu den Gründen der Ablehnung wollte sich Allenspach gestern noch nicht äussern.

Problem Landschaftsschutz

Neben der ablehnenden Haltung Dättlikons gibt es aber noch weitere Schwierigkeiten zu meistern. Ursprünglich war vorgesehen, die Strecke nach Dättlikon mit Barrieren zu sichern, um zu verhindern, dass es das Postauto auf der schmalen Strecke mit Gegenverkehr zu tun bekommt. Dies widerstrebte allerdings den angrenzenden Landwirten. Der Gemeinderat von Freienstein-Teufen möchte nun deshalb auf Barrieren verzichten und Ausweichbuchten bauen. Das benötigte Land entlang der Strasse gehört laut Gemeindepräsident Müller bereits der Gemeinde.

In die Quere kommen könnte dabei allerdings der Landschaftschutz, denn das Gebiet ob Freienstein ist bundesrechtlich geschützt. Müller sieht diesbezüglich aber keine Probleme: «Das Landschaftsschutzgebiet würde aus Sicht des Gemeinderates in einem ökologisch-verträglichen Mass in Anspruch genommen.»

In der Gemeinde Rorbas steht man der neuen Buslinie grundsätzlich positiv gegenüber. «Kritische Stimmen aus der Bevölkerung sind nicht zu uns gedrungen, weshalb wir auch keine Befragen durchführten», erklärt Gemeindepräsident Hans Ulrich Büchi. In Rorbas würde der neue Bus auch nur auf der Hauptstrasse und der heute bereits bestehenden Route verkehren. «Zudem hätte er für uns den positiven Nebeneffekt, dass das Quartier am nördlichen Dorfrand besser erschlossen würde», erklärt Büchi. (Zürcher Regionalzeitungen)