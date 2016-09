Nachbarschreck ist im Gemeinderat nicht Willkommen

Sie haben einen guten Ruf? Sind zeitlich flexibel und belastbar? Sie sind geradlinig, sachlich, entscheidungsfreudig aber auch verschwiegen und diskret? Zudem bringen sie eine gute Allgemeinbildung mit und die Bereitschaft, sich in Gebiete mit komplexen Inhalten einzuarbeiten. Führungserfahrung ist von Vorteil. Bei diesem Stellenbeschrieb geht es nicht um ein Inserat für einen Kaderposten in der Privatwirtschaft.

Das Anforderungsprofil richtet sich an künftige Gemeinderatskandidaten in Weiach. Seit Kurzem ist es auf der Internetseite der Gemeinde Weiach aufgeschaltet. Doch was ist der Grund? Schlechte Erfahrungen? Vor einem Jahr sind in Weiach zwei Gemeinderäte überraschend zurückgetreten. Beide wollten damals über die Gründe nichts sagen. Gemeindepräsident Stefan Arnold meinte damals dazu, ihm sei aufgefallen, dass bei den Zurückgetretenen eine gewisse persönliche Unzufriedenheit und zu wenig zeitliche Ressourcen für das Amt vorhanden gewesen seien.

Wie der Gemeindepräsident heute versichert, habe das Anforderungsprofil nichts mit den Rücktritten zu tun. «Wir haben es bereits im Frühling 2014 erstellt, gleich nach den Wahlen, aber erst mit der Aufschaltung der neuen Gemeindewebseite im Frühjahr 2015-publiziert. Das Anforderungsprofil soll als Hilfsmittel für Interessenten und kann auch zur Selbstreflexion verwendet werden.»

Umfangreicher Katalog

Der Katalog ist auf alle Fälle sehr umfangreich. Gleich 30 Punkte sind aufgeführt mit noch mehr Kompetenzen. Gefordert werden etwa «geklärte private Verhältnisse (familiär, finanziell und beruflich)», zeitliche Flexibilität und Verfügbarkeit. Neben diversen persönlichen Voraussetzungen und sozialen Kompetenzen sind schliesslich auch fachliche Kompetenzen erwähnt wie Kenntnisse der Bezirke, Gemeinden und öffentlichen Strukturen und des Rechnungswesens.

Doch was heisst das konkret? Darf nun jemand, der in Trennung lebt, nicht kandidieren? «Nein, nein», winkt Arnold lachend ab. Es gehe hier mehr um die Vorbildfunktion. «Wenn jemand als Nachbarschreck bekannt ist oder als notorischer Blaufahrer, dann wäre eine Kandidatur nicht gerade optimal.»

400 bis 600 Stunden Aufwand

Auch die fachlichen Voraussetzungen seien nicht zwingend. Schliesslich biete der Kanton Kurse an. Wichtiger sei, dass man den Willen zur Fortbildung mitbringe, relativiert Arnold. Anders sehe es mit den persönlichen Voraussetzungen aus: «Wenn jemandem repräsentative Aufgaben überhaupt nicht liegen, wird er sich mit der Übernahme dieses Amt keinen grossen Gefallen tun. Schliesslich wird der Gemeinderat vom Volk fürs Volk gewählt.»

Arnold sei es vor allem wichtig gewesen, den zeitlichen Aufwand aufzuzeigen, der – je nach Ressort und Engagement -auf 400 bis 600 Stunden jährlich beziffert wird. «Das sind Fragen, die immer wieder von Kandidaten gestellt werden. Als ich mich damals bewarb, geisterten noch sehr unterschiedliche Zahlen herum.»

Doch letztlich ginge es nicht darum, dass der Gemeinderat an künftige Kandidaten Anforderungen stelle. «Das liegt auch nicht in unserer Kompetenz», stellt Arnold klar. Vielmehr sollen sich künftige Interessenten an einer Kandidatur ein Bild verschaffen können, was das Amt beinhalte. Denn dieses sei anspruchsvoll und werde immer komplexer, sagt der Gemeindepräsident und fügt an: «Am Schluss ist es aber jedem selber überlassen, ob er sich das Amt zumutet.» Es habe sich aber bei der Ersatzwahl in diesem Jahr bereits gezeigt, dass sich alle fünf Kandidaten das Anforderungsprofil angeschaut hätten und dieses in den persönlichen Gesprächen als Leitfaden mit dabei gehabt hätten. ()