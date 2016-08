Nachtwächter zieht seine Runden

Die Zeit ansagen wie zu vergangenen Zeiten wird Nachtwächter René Berset am Freitagabend zwar nicht, doch langweilig wird es dem 75-jährigen Bülacher dennoch mit Bestimmtheit nicht. Stolz präsentiert er sich in seiner Nachtwächteruniform, beste-hend aus Filzumhang, weisser Bluse, Dreispitzhut und Hellebarde, und zieht damit bereits im Vorfeld etliche interessierte Blicke auf sich.

Als Präsident der St. Nikolausgesellschaft wolle er die Idee hinter dem Anlass sowie das Bülacher Gewerbe unterstützen. «Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinen drei Nachtwächter-Kollegen die Besucher auf Attraktionen hinzuweisen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.»

Jedem seim Revier

Die vier Nachtwächter haben sich vorgängig abgesprochen. Jedem wurde ein Revier zugeteilt. Berset wird im Gebiet Herti in der oberen Bahnhofstrasse seine Runden ziehen, der zweite Nachtwächter in der Altstadt, und je zwei weitere gehen an der Kasernen- und der Bahnhofstrasse auf die Besucher zu.

René Berset erinnert sich an seine Schulzeit. «Bülach war ein kleines Dörfli mit gegen 2000 Einwohnern, als ich hier zur Schule ging. Jeder kannte jeden.»

Zum dritten Mal macht er dieses Jahr als Nachtwächter mit. «Im Mittelalter gehörte das Melden von Brandfällen oder Wasserschäden zu den Aufgaben des Nachtwächters. Doch auch dubiose Zeitgenossen mussten von meinen Vorgängern zur Raison geführt werden.»

Persönliche Tipps

Für den Freitagabend hat der Nachtwächter einige Tipps auf Lager. So empfiehlt er eine Kirchturmuhr-Führung mit dem klangvollen Namen «Des Nachtwächters Zeitmaschine». Und er rät: «Frühzeitig bei Zinniker anmelden, der Anlass findet immer grossen Anklang.»

Auch von den neusten BMW-Modellen schwärmt er, von der historischen Wasserspritze des Feuerwehrvereins im Einsatz, den Auftritten des Posaunenchors und den diversen Wettbewerben und Degustationen. «Besonders beliebt ist das Gummistiefelwerfen bei Etter Schuhmode», ergänzt Berset, bevor er sich wieder des schweren Umhangs entledigt, Dreispitzhut und Hellebarde – alles vom Gewerbeverein zur Verfügung gestellt - versorgt. «Und damit auch die Jugend nicht zu kurz kommt, gibt es für diese auf dem Lindenhof eine Überraschung», erklärt er mit einem Schmunzeln.

(Zürcher Unterländer)