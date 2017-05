Nächtliches Starten wird teurer

Das Bundesverwaltungsgericht hat den Flughafen Zürich dazu verknurrt, die Gebühren für Flüge in den Randstunden von 21 Uhr bis 7 Uhr zu erhöhen. Dieses Urteil hatte das Gericht bereits 2013 gefällt. Die Idee dahinter: Durch höhere Lärmgebühren für Flüge in diesen Stunden sollen die Gemeinden um den Flughafen besser vor Lärm geschützt werden, da Starts und Landungen in diesen Zeiten die Fluggesellschaften teurer zu stehen kommen und dadurch entsprechend unattraktiver werden.

Gebühren verdoppeln oder vervierfachen sich

Vier Jahre später – der Flughafen und die Fluggesellschaften, allen voran die Swiss, hatten sich in dieser Zeit um die Flughafengebühr gestritten – gehen die vom Flughafen ausgearbeiteten Anpassungen der sogenannten Tagesrand- und Nachtzuschlägen nun in die öffentliche Vernehmlassung. Die Anhörungsfrist dauert bis zum 7. Juni 2017.

Die Anpassungen sind deutlich. Für die Zeit zwischen 21 Uhr und 22 Uhr will der Flughafen die Gebühren für vier von fünf Lärmklassen erhöhen. Ein Beispiel: Wo bisher der Start eines Airbus A330-300 (Lärmstufe 2) 200 Franken Zuschlag gekostet hat, müsste die Fluggesellschaft dafür in Zukunft 400 Franken hinlegen.

Für einen leiseren Flugzeugtyp wie die A320 (Lärmklasse 4) verdoppelt sich der Betrag ebenso, nämlich von 50 auf 100 Franken. Je später die Stunde, desto teurer werden die Starts: Dieselbe A320 würde bei einem Start zwischen 23.01 Uhr und 23:30 Uhr neu mit 800 statt wie bisher mit 200 Franken zu Buche schlagen. Und für ein Flugzeug der Lärmklasse 1, zum Beispiel eine Boeing 777-200ER, würde um diese Zeit ein Zuschlag von rund 6000 statt wie bisher 3000 Franken fällig.

Unter dem Strich sind die Tarife mit dem neuen Antrag teilweise bis zu viermal höher als bisher. Mit jeder halben Stunde nach 21 Uhr verdoppeln sich die Gebühren dabei ungefähr.

Die Swiss kommt in den Genuss von Entlastungen

Dass höhere Tarife den meisten Airlines nicht besonders schmecken werden, liegt auf der Hand. Verhältnismässig gut wegkommen würde mit dem neuen Reglement allerdings die Swiss. Denn damit der Flughafen Zürich als Drehscheibe für Flüge durch das neue Tarifmodell nicht zu sehr bedroht wird, ist in der Regelung auch ein Entlastungsmechanismus für sogenannte «hubrelevante Flüge» vorgesehen.

Konkret: Fluggesellschaften, die ab Zürich in den Tagesrand- und Nachtstunden Verbindungen mit Nonstop-Flügen von über 5000 Kilometer Distanz anbieten und dabei auf den dafür eingesetzten Flugzeugen eine genügend hohe Sitzauslastung vorweisen können, erhalten einen Teil der Zuschläge rückerstattet.

Davon profitiert vor allem die Swiss: Ihr kommen nach Berechnungen der Flughafen Zürich AG 98 Prozent dieses Entlastungsmechanismus zugute. Dabei geht es um doch beachtliche Beträge: Im Jahr 2016 bezahlten die Fluggesellschaften mit den aktuellen Tarifen rund 3,7 Millionen Franken für Zuschläge in den Randzeiten. Mit den neuen Tarifen wären es 9,8 Millionen Franken gewesen. Davon wären allerdings rund 4,3 Millionen Franken rückvergütet worden – mehr also, als die bisherigen Gebühren zusammen ausmachten.

Kriterien taugen nicht, um Hubrelevanz zu definieren

Die Swiss begrüsst die Anpassungen in ihrer Stellungnahme zur neuen Regelung grundsätzlich. Sie weist jedoch daraufhin, dass sie den Entlastungsmechanismus als zwingend notwendig erachte. Denn die massiv erhöhten Zuschläge würden bei ihr keine Änderungen am Flugplan bewirken, dafür seien andere Faktoren verantwortlich, so etwa Slots am Zielort, welche den Passagieren an ihrer Destination ermöglichen, Anschlussflüge zu erreichen. Ohne den Entlastungsmechanismus hätte die Swiss daher mit den neuen Gebühren einen Wettbewerbsnachteil.

Diesen Mechanismus bemängelt jedoch das Bundesamt für Umwelt (BAFU). Aufgrund der geprüften Faktoren – Start- und Landezeit, Flugdistanz und Sitzladefaktors – könne nicht eruiert werden, ob ein Flug hubrelevant sei oder nicht. Dazu müsste etwa der Anteil der Transferpassagiere miteinbezogen werden. Zudem stört sich das BAFU daran, dass sich der Entlastungsmechanismus auf die gesamte Fluggesellschaft auswirke, statt einzig auf die einzelnen Flüge. (Zürcher Regionalzeitungen)