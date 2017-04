Naturschützer wollen Pappeln beim Bahnhof Wallisellen retten

Fünf stattliche alte Pappeln reihen sich im Süden des Bahnhofs Wallisellen zu einer Mini-Allee anein­ander und weisen Passanten den Weg zur Glatt. Doch nun droht diesen hohen Bäumen ein baldiges Ende: Mit der Errichtung eines neuen Begegnungsplatzes, welchen die Gemeinde hier plant, müssen sie mit grosser Wahrscheinlichkeit weichen. Dies legt zumindest der revi­dierte Gestaltungsplan nahe, welchen die Firma Integra Immobilien Ende März vorgestellt hat.

Die Pappeln stehen auf deren Areal namens Integra Square.Für ihren Erhalt setzt sich der Naturschutzverein Mittleres Glattal (NVMG) gemeinsam mit der SP Wallisellen ein. Über ­Ostern haben die beiden Organisationen über 110 Unterschriften für die Unterschutzstellung der Pappeln gesammelt — die meisten davon via E-Mails an die Mit­glieder. Die Initianten haben die Unterschriften am 18. April beim Ge­meinde­rat eingereicht, zusammen mit einem Antrag, der verlangt, dass die Baumallee in das kommunale Inventar der schützenswerten Objekte aufgenommen wird.

Begegnungsplatz profitiert

«Wir sind der Meinung, dass so alte, gesunde Bäume grundsätzlich schützenswert sind», sagt NVMG-Präsident Walter Ressnig. Er sieht zudem nicht ein, wieso die Bauherrschaft alte Bäume fällen will, um danach nur einige Meter daneben neue anzupflanzen. Seiner Meinung nach wären die hohen Bäume für den Begegnungsplatz und die Bewohner der entstehenden Hochhäuser eine Bereicherung. Ein weiteres spannendes Element für die Platz­gestaltung ist nach Meinung der Initianten das alte Gleistrassee entlang des Gleisbogenwegs.

«Wir sind positiv überrascht, wie viele Unterschriften in so kurzer Zeit zusammengekommen sind», sagt Walter Ressnig. Die Gemeinde hat Informationen über das weitere Vorgehen bis Mitte Juni in Aussicht gestellt.

Die Realisierung des neuen Begeg­nungsplatzes dürfte sowieso noch einige Jahre dauern: Bis Ende Mai läuft die Frist für Einwendungen zum Integra-Gestaltungsplan. Nach allfälliger Überarbeitung muss die Gemeindeversammlung ihn im Dezember genehmigen. Eine Rolle bei der Neugestaltung des südlichen Bahnhofbereichs spielt zudem die angrenzende Siedlung im Glattgarten, welche sich noch im Bau befindet. (Zürcher Unterländer)