Neben Bällen fliegen vielleicht bald Störche über den Golfplatz

Bald könnten auf dem Golfplatz Otelfingen die Störche klappern. Am Rande der Sportanlage haben Golfplatzmitarbeiter zwei Plattformen als Nistunterlage für den Weissstorch errichtet. Seit einer Woche thronen nun zwei Holzroste auf sechs Meter hohen Stangen. Diese Plattformen sollen Storchenpaare einladen, ihr Nest darauf zu bauen. Fliegende Golfbälle müssen die Störche nicht befürchten: Die Nestplattformen stehen ausserhalb der Flugbahn in luftiger Höhe auf zwei Hügelchen nahe des Furtbachs. Ob der Storch die Plattformen aber auch tatsächlich findet?

Höchst wahrscheinlich schon, sagt der Storchenexperte Max Zumbühl, denn immer wieder überfliegen Störche das Furttal und suchen auf den Wiesen und Äckern nach Nahrung. Die grossen schwarz-weissen Vögel fallen auf, wenn sie mit ihren brettartigen Flügeln von über zwei Metern Spannweite am Himmel kreisen und mit ihren roten langen Schnäbeln auf frisch gepflügten Äckern nach Kleintieren stochern.

Und wie stehen die Chancen, dass ein Storchenpaar tatsächlich auf dem Golfplatz sein Nest baut? «Die Chance ist recht gross», sagt Zumbühl. «Aber versprechen kann ich natürlich nichts», fügt er an, «vielleicht gehts in Otelfingen wie damals in Uster. Da wartete man sieben Jahre, bis die Störche die Nestplattform angenommen haben.»

Nestunterlage aufTelefonmasten

Max Zumbühl ist Regionalleiter der Gesellschaft Storch Schweiz und hat den Golfplatz Otelfingen beim Bau der Nestplattformen beraten. Die Golfplatzmitarbeiter haben diese aus zwei simplen Elementen zusammengebaut: einem Masten und einer Palette, wie Patrick Montagne erklärt, der als Greenkeeper zuständig für die Pflege des Golfplatzes ist. Als Unterlage für das künftige Storchennest dient eine Holzpalette mit Metallrahmen.

Störche verfüttern ihren Jungen wohl auch Schnecken, Insektenlarven, Käfer, Kleinvögel und Mäuse, doch zu 80 Prozent sind es Regenwürmer.Max Zumbühl, Storchenexperte

Diese ist auf einer Holzstange befestigt, einem Telefonmasten der Elektrizitätswerke EKZ, welche auf sieben Meter gekürzt worden ist. Damit die Plattform auch bei Wind und Wetter hält, hat Montagne mit seinem Team ein Kunststoffrohr einen Meter tief in den Boden einbetoniert und dann mit Hilfe eines Radladers den Masten in das Kunststoffrohr hineingestellt.

Für eine Brut brauchen Störche einen passenden Ort für das Nest und genügend Futter in der Nähe. Sie füttern ihre Jungen ausschliesslich mit tierischer Nahrung. Da ein Jungvogel täglich bis zu 1200 Gramm braucht, müssen die Eltern genügend Futter in einem Umkreis von einem bis zwei Kilometern um das Nest finden. «Störche holen sich Nahrung, wo am einfachsten etwas zu finden ist», weiss Zumbühl, «haben sie aber eine Brut, fliegen sie für die Nahrungssuche höchstens drei Kilometer weit.»

Regenwürmer ersetzen Frösche

Im Volksglauben gelten Frösche als Hauptnahrung der Störche. Doch seit die meisten Feuchtgebiete trockengelegt und Frösche rar geworden sind, hat der Storch seine Nahrung angepasst. «Die Hauptnahrung bei uns sind Regenwürmer,» sagt Zumbühl. «Störche verfüttern ihren Jungen wohl auch Schnecken, Insektenlarven, Käfer, Kleinvögel und Mäuse, doch zu 80 Prozent sind es Regenwürmer.»

Diese seien selbst im landwirtschaftlich intensiv genutzten Furttal genügend vorhanden. Ergänzt mit Fröschen aus dem Furtbach dürfte der Storch rund um den Golfplatz also einen reich gedeckten Tisch vorfinden. (Zürcher Unterländer)