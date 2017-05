Neue Kaiserbühne startet mit starkem Stück

Über 31 Treppenstufen steigt man im Kaiserstuhler Amtshaus zur Kaiserbühne im Gewölbekeller hinunter. Die nach dem Auszug des Laxdal-Theaters komplett neue Einrichtung – Bühne, Tribüne, Garderobe, Bestuhlung, Beleuchtung und Tontechnik – kann sich sehen lassen und kommt gut an: «Ooh, die Stühle sind aber bequem», sagt an der Premiere eine Besucherin zu ihrem Begleiter.

Der Verein Kaiserbühne, der hinter dem neuen Kulturbetrieb steht, will im Amtshauskeller jedoch nicht nur literarisch hochwertige Theater-Darbietungen organisieren, sondern die Bühne auch für Kleinkünstler wie zum Beispiel Comedians oder für Konzerte freigeben. Bei enger Bestuhlung finden in den Gemäuern 70 Kulturinteressierte Platz, bei der Premiere vom vergangenen Donnerstag standen 48 Sitzplätze zur Verfügung.

Gift im Lebenselixier

Zur Geburt der Kaiserbühne wurde ein Stück über ein Leben gegeben, das von Tod und Trauer geprägt ist. «Gift. Eine Ehegeschichte» der niederländischen Schriftstellerin und Dramatikerin Lot Vekemans handelt von einer Frau (Annette Wunsch) und einem Mann (Peter Niklaus Steiner), die vor zehn Jahren ihren Sohn bei einem Verkehrsunfall verloren haben. Seither haben sie sich nicht mehr gesehen. Er war unvermittelt weggegangen, hatte ein neues Leben in der Normandie begonnen, mit einer Frau, die bald ein Kind von ihm gebären wird. Sie war zurückgeblieben, im gemeinsamen Haus voller Erinnerungen.

Nun, zehn Jahre später, treffen sie sich wieder auf dem Friedhof, auf dem ihr Sohn Jakob begraben liegt. «Eine absurde Fügung des Schicksals», wie die Frau bemerkt. Die Verwaltung hat mitgeteilt, dass 200 Gräber verlegt werden müssen, weil im Boden – genauer: im Grundwasser – Gift gefunden worden ist. Auch ihr Sohn liegt «in diesem Dreck», wie der Mann mit Verbitterung sagt. Sie warten auf die Friedhofsverwaltung, die nähere Informationen zur Grabverlegung angekündigt hat. Sie warten und warten, doch es wird niemand kommen.

Die Begegnung erfolgt zögerlich, gehemmt, vorwurfsvoll: «Du bist damals einfach weggegangen», sagt sie. «Du hast damals nichts getan, um mich zurückzuhalten», erwidert er. Sie ist zurückgeblieben und hat einen Wall der Trauer um sich errichtet. Er ist geflüchtet, um der Trauer zu entkommen. Beides hat nicht so recht funktioniert, aber zum Verlust ihrer Beziehung geführt. «Wer sind wir?», fragt sie. «Wir sind ein Mann und eine Frau, die ein Kind verloren haben, dann sich selbst und dann einander.» Geblieben ist die Trauer.

Die Blüten der Trauer

Mitten auf der Bühne ist ein Beet in schmaler, länglicher Form. Eigentlich ein Rosenbeet, aber es ist jetzt leer, weil die Friedhofsverwaltung aus Kostengründen auf das Pflanzen von Rosen verzichtet. Ein starkes Symbol für eine Stätte, wo die Beziehung zwischen der Frau und dem Mann begraben liegt. Da blüht nichts mehr. Er stochert in den Holzschnitzeln, stolpert am Beetrand, sie läuft mit den Füssen stampfend über das Beet hinweg. Jakobs Tod hat Gefühle ausgelöst, die schier unerträglich sind: Trauer, Angst, Ohnmacht und auch Schuld. «Kinder sollten nicht vor ihren Eltern sterben, es ist wider die Natur», lautet eine Volksweisheit.

In starken Dialogen nähern sich die beiden im Verlauf der Aufführung dennoch langsam an. Ein Neubeginn scheint jedoch nur ansatzweise möglich, zu stark wirkt der Verlust des Kindes nach. «Komm’ mich doch mal besuchen», fordert er sie auf. «Nein, das will ich nicht, aber du könntest ab und zu schreiben», sagt sie. «Ja, das werde ich», sagt er. Noch ist Hoffnung.

Eindrückliche Leistung

Dass die knapp eineinhalb Stunden Theater in der Kaiserbühne im Flug vergehen, ist auf die konstant eindrückliche Leistung der beiden Protagonisten Annette Wunsch und Peter Niklaus Steiner zurückzuführen. Regie führte Sarah Bellin. Das Publikum geht mit auf die Berg- und Talfahrt der Gefühle. Obschon Traurigkeit vorherrscht, haben auch kurze heitere Szenen ihren Platz im Stück. Sie wirken erlösend, schaffen Luft.

Annette Wunsch hat ihr Schauspielstudium an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart absolviert. Nebst zahlreichen Theaterrollen hat die gebürtige Aargauerin mit grosser internationaler Erfahrung in vielen Kino- (z.B. «Moira», «Das Fräulein») und Fernsehfilmen (z.B. «Rosenheim-Cops», «Tatort», «Der Bulle von Tölz», «Soko 5113») mitgespielt.

Der Schauspieler und Regisseur Peter Niklaus Steiner ist Theaterleiter der Kaiserbühne, die das Stück in Zusammenarbeit mit dem ebenfalls von ihm geleiteten Turbine-Theater in Langnau am Albis aufführt. Der Winterthurer hat sich an der Schauspielakademie Zürich ausgebildet. Er ist bekannt von Film (z.B. «Sternenberg», «Nachtexpress») und Fernsehen (z.B. «Die Schweizer», «Lüthi und Blanc»). Auf der Theaterbühne spielte Steiner unter vielen anderen Rollen auch den George in «Wer hat Angst vor Virginia Woolf».

(Zürcher Unterländer)