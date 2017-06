Neue Sitzbänke, weniger Kirchenpfleger

Die reformierte Kirche von Bülach, zu der auch die Protestanten der politischen Gemeinden Bachenbülach, Hochfelden, Höri und Winkel gehören, investiert 395 000 Franken in neue Sitzgelegenheiten. Am Dienstag hat die Kirchgemeindeversammlung dem Kredit zugestimmt. Schon 2005 stand der Ersatz der Sitzmöbel aus dem Jahr 1970 zur Diskussion; die Gemeindeversammlung versenkte aber den Antrag; zur Begründung führten die Gegner damals an, die Bänke würden wohl gut noch zehn Jahre halten.

Jetzt also ist der Ersatz beschlossene Sache. Konkret werden Zweierbänke aus Eichenholz angeschafft, die miteinander zu Vierereinheiten verzahnt werden können, sowie dazu passende Stühle. Insgesamt 470 Sitzplätze, die mehr Flexibilität auch für Konzerte oder Familiengottesdienste bieten sollen. Ab Oktober werden die alten Bänke etappenweise durch die neuen ersetzt.

Zwar wurde im Rahmen einzelner Voten durchaus noch Kritik geübt; so wurde etwa die triste Farbe des ausgewählten Stoffes als ein «Karfreitag, der nicht aufhört» bezeichnet. Letztlich aber hat man der Anschaffung mit grosser Mehrheit zugestimmt.

Dass sich die Diskussion ums Geschäft in Grenzen hielt, war wohl auch der Tatsache geschuldet, dass man sich seitens der Kirchenpflege, beziehungsweise seitens der entsprechenden Arbeitsgruppe durchaus intensiv mit der Wahl der Möbel auseinandergesetzt hatte. So wurden zum Vergleich der Möglichkeiten mehrere Kirchen in der Schweiz und sogar im Ausland besucht. Und wie der Leiter der zuständigen Projektgruppe, Kirchenpfleger Michel Destraz erläuterte, liess man schliesslich die Auswahl von Modell und Design sogar von einer Innenarchitektin begleiten.

Für die Stube oder fürs Wallis

Selbst über die Frage, wie man mit den alten Bänken verfahren will, hat sich die Behörde Gedanken gemacht. «Die sollen nicht einfach weggeworfen sondern vielleicht einer anderen Kirchgemeinde zur Verfügung gestellt werden», sagte Destraz. Es hätten sich aber auch schon private Personen gemeldet, die eine Bank für die heimische Stube reklamierten. «Wer da Bedarf hat, der soll sich doch bitte bei uns melden.» Beim Apéro im Anschluss an die Versammlung präzisierte Destraz, dass man sich als mögliche Abnehmer vor allem Gemeinden vorstellen könnte, «die um jede Unterstützung froh sind» – Damit seien «eventuell» Gemeinden im katholischen Wallis gemeint.

Umstrittenes «Bänkli-Bättle»

Auf mehr Widerstand als der Sitzbank-Kredit stiessen bei der Versammlung übrigens die Ausführungen von Kirchenpflegerin Susanna Heckendorn, unmittelbar nach der Abstimmung. Demnach will sich die Kirche aktiv um ein Fundraising bemühen: Es ist vorgesehen, dass, obschon der nun genehmigte Betrag für die Anschaffung der Bänke ausreicht, weitere Mittel im Sinne von Zuwendungen generiert werden.

An der Idee, für eine «Grundeinrichtung Geld zu erbetteln» (es fiel der Begriff der «Bänkli-Bettlerei») übten gleich mehrere Votanten Kritik. Gemäss Heckendorn geht es allerdings weniger darum, einen grossen Teil der Anschaffung durch Fundraising zu finanzieren, denn viel mehr um ein Sammeln von Erfahrungen und um ein Ausloten neuer Finanzierungsmöglichkeiten im Hinblick darauf, dass der Mitgliederschwund wohl auch in Bülach anhalten wird.

Weniger Kirchenpfleger

Im Verlauf des Abends hat die Gemeindeversammlung ohne Gegenstimme auch einer Verkleinerung der Kirchenpflege auf die neue Legislatur hin zugestimmt. Die Anpassung der Kirchgemeindeordnung reduziert die Zahl der Sitze von heute neun auf noch sieben. Wie Kirchenpfleger Max Dornbierer ausführte, entspricht eine Begrenzung der Anzahl Mandatsträger zum einen einer generellen Tendenz der protestantischen Landeskirche.

Andererseits bietet es sich in Bülach nicht zuletzt deshalb an, weil sich von den neun aktuellen Kirchenpflegern sieben nicht mehr für eine weitere Legislatur zur Verfügung stellen werden (siehe Kasten). So sind selbst mit der Reduktion der Sitze immerhin fünf neue Kandidaten zu suchen.

In einem weiteren unumstrittenen Traktandum haben die 82 anwesenden Stimmbürger die Rechnung 2016 genehmigt. Diese schliesst bei Aufwendungen von knapp 4,5 Millionen Franken und einem doch deutlichen Plus von rund 490 000 Franken. Dass man so weit vom budgetierten Minus von 80 000 Franken enfernt gelandet war, ist auf höhere Steuereinnahmen zurückzuführen.

Ebenfalls ohne Gegenstimme genehmigte die Versammlung 100 000 Franken als «ausserordentliche Vergabung an Hungernde». Davon gehen je 50 000 Franken ans Hilfswerk der Evangelischen Kirchen (Heks) und an die Christoffel Blindenmission, die beide Unterstützungsprojekte in Afrika betreuen. (Zürcher Unterländer)