Neues aus dem Gemeindekeller

Es ist ein erstaunlich vielfältiges Angebot, das die Gemeinde Wallisellen der Bevölkerung anbietet. Was definitiv nicht zum Standard des kommunal organisierten Service Public gehört, sind Alkoholika. Doch weil die Gemeinde Wallisellen noch immer einen eigenen Rebberg besitzt, gibt es auf der Verwaltung nebst Parkkarte, Strafregisterauszug und Totenschein auch acht verschiedene Weine, darunter einen echten Walliseller Schaumwein.

Und nun kommt erstmals sogar ein Weinbrand hinzu. In Anspielung auf die renommierten Weinregionen und Täler des Südens heissen die edlen Tropfen aus dem Glattal «Wall» – Wall Secco (Schaumwein), Wall Bianco (Federweisser) oder etwa Wall D’Oro (Süsswein). So fügt sich auch der neuste Weinbrand nahtlos in diese Reihe ein. Er heisst Wall Vecchio und kann als eine echte Rarität bezeichnet werden. «Den haben wir noch nicht nicht hier», sagt die Mitarbeiterin am Empfangsschalter der Gemeindeverwaltung Wallisellen. Neben ihr stehen allerdings sämtliche Flaschen, die es bei ihr aktuell zu kaufen gibt.

Im zweiten Stock der Verwaltung befindet sich das Büro von Philipp Wieland. Beim Bereichsleiter Liegenschaften, würde man hier oben eigentlich keinen Spezialisten für Wein und hochprozentige Destillate erwarten. Aber auf dem Weinberg im Ortsteil Rieden steht mit dem Weinhüsli schliesslich auch eine Liegenschaft, somit kann man Wieland durchaus als logischen Fachvorsteher der ungewöhnlichen Sparte Wein ansehen.

«Aber klar habe ich eine Flasche des neuen Wall Vecchio hier», sagt dieser und hat auch schon eine Flasche zur Hand. «Die haben wir soeben bekommen. Die restlichen Flaschen sind jetzt auch abgefüllt, aber die müssen wir noch etikettieren.» Dabei werden alle Flaschen von Hand nummeriert, das soll die begrenzte Menge dieses Produktes verdeutlichen.

Auf 265 Flaschen limitiert

Gemäss Wieland wird die nummerierte Serie 265 Flaschen umfassen. Einen Weinbrand im Cognac-Verfahren zu produzieren war seine Idee. Dazu hat er das Lager aller Walliseller Weine mit alten Etiketten und Jahrgängen vor 2010 zusammengegossen und bei der Brennerei Erismann in Eschenmosen gebrannt. Anschliessend lagerte der Weinbrand während vier Jahren in einem Barrique, das man von Saxers Weingut in Neftenbach bekommen hat, im Gemeindehauskeller.

Zuletzt reifte der braune Edelbrand noch in einem weiteren Eichenfässchen, bis das Endprodukt kürzlich vom Fachmann Urs Lüthy in Muhen für die Walliseller abgefüllt wurde.

Weinverkauf: Samstag 6. Mai von 10 bis 14 Uhr vor dem Gemeindehaus. Weitere Infos zum Angebot auf www.wallisellen.ch. (Zürcher Unterländer)