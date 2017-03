Nicht allen fällt die Umstellung leicht

Begeisterung sieht anders aus. Die Post offerierte am Mittwochnachmittag Kaffee und Kuchen, drei Mitarbeiter standen den Kundinnen und Kunden Red und Antwort. Diese wollten weniger etwas über das neue Konzept erfahren, als vielmehr den Verantwortlichen der Post ihr Bedauern über die Veränderung mitteilen.

Die Postmitarbeiter nahmen sich denn auch die Zeit, um den Kunden die Bedenken zu nehmen, Fragen zu beantworten und zu erläutern, wie die neue Agentur funktionieren wird. Ab Montag ist die Postagentur in der Spar-Filiale im Schmittendörfli integriert – praktisch am gleichen Ort.

Die Poststelle wechseln

Pascal Bollier und Erwin Furrer, beide Leiter Poststellengebiet Bülach, erklärten die Gründe der Schliessung. Der Steinmaurer Postkunde Peter Güntlisberger nutzte die Gelegenheit, um Primus Hartmann, Netzstellenleiter der Post, kritische Fragen zu stellen. Güntlisberger zahlt seine Rechnungen seit Jahr und Tag bar am Postschalter ein. «Ich besitze kein Postkärtli und habe auch nicht vor, mir eines zu beschaffen», sagt er.

So wird Güntlisberger künftig seine Einzahlungen in einer anderen bedienten Poststelle erledigen. Der Steinmaurer stellte zudem die Frage, wie es um die Ausbildung der Leute in der Spar-Filiale stehe. Im Grunde sei dies ein Abbau an kundenfreundlichen Angeboten mit persönlicher Bedienung, monierte er.

Dieser Service werde den Leuten weggenommen. «Die erweiterten Öffnungszeiten sind für mich kein Mehrwert», schloss er. Primus Hartmann hörte geduldig zu. Er weiss aus Erfahrung, dass sich die meisten Kunden an die neue Situation gewöhnen werden. Hartmann und Güntlisberger verabschiedeten sich mit einem versöhnlichen Handschlag.

Das Personal in der Sparfiliale wird an zwei Tagen von einer Agenturtrainerin auf die neuen Aufgaben geschult. «Ausserdem wird sie während der ganzen nächsten Woche in der Spar-Filiale sein und wird für das Personal sowie die Kunden zur Verfügung stehen», sagte Erwin Furrer.

Wehmut und Erinnerungen

Zeitweise standen bis zu zehn Personen im Schalterraum und diskutierten. Vincent und Annette Eugster, die früheren Poststellenleiter, wollten von «ihrer» Poststelle Abschied nehmen. Rund 30 Jahre waren sie für die Kundinnen und Kunden aus dem Wehntal zuständig. Beide empfanden grosse Wehmut über diesen endgültigen Schritt.

Annette Eugster tauschte mit ihren ehemaligen Kunden Geschichten und Anekdoten von früher aus. So erinnerte sie sich daran, wie sie von der alten, zu kleinen Poststelle beim Bahnhof, in das neue Gebäude im Schmittendörfli einzogen. «Wir waren sehr glücklich darüber, so eine geräumige Schalterhalle vorzufinden», erinnerte sie sich.

Für die aktuelle Poststellenleiterin Anita Wymann und ihre Mitarbeiterin Katerina Stettler konnte eine gute Lösung gefunden werden. Sie werden zu gleichen Konditionen und in gleicher Funktion in die Poststelle Niederglatt wechseln. «Viele Kundinnen und Kunden sind enttäuscht und traurig», sagte Katerina Stettler. «Mehr als einmal hörte ich das Versprechen, dass sie künftig zu uns nach Niederglatt kommen werden.»

(Zürcher Unterländer)