Niederweningen gewinnt und bleibt in der 3. Liga

Das Team der Trainer Patrick Eschler und Michi Müller gewann gestern Dienstagabend beim bereits abgestiegenen Wülflingen 3:1. Wobei klar festgehalten werden muss, dass die Winterthurer den Wehntalern nichts schenkten. «Wir waren nervös, weil wir unbedingt unseren ersten Matchball für den Ligaerhalt verwerten wollten und die Wülflinger konnten ohne Druck aufspielen», berichtete Eschler. Zur Pause stand es 0:0 mit leichten Vorteilen für die Gastgeber.

Viel Engagement nach Pause

In der Pause verlangte Patrick Eschler von seinen Spielern zwei Änderungen. Der Gegner sollte viel früher gestört und mit weiten Bällen nach vorne sollten Abpraller provoziert werden. Das intensive Niederweninger Pressing zahlte sich rasch aus. Die Störarbeit der laufstarken Unterländer zwang Wülflingen zu Fehlern. Einen solchen nutzte Stürmer Marco Eschler in der 52. Minute zur 1:0-Führung. Auch der Ausgleichstreffer nach einer Stunde verunsicherte die Gäste nicht mehr. Nur drei Minuten später konnte Cedric Spielmann das 2:1 erzielen. Und in der 71. Minute war es erneut der starke Eschler, der den dritten Treffer für sein Team schoss. Bei diesem Resultat bleib es. «Uns ist nach dem Schlusspfiff ein riesiger Stein vom Herzen gefallen», berichtete Patrick Eschler, der wegen einer hartnäckigen Verletzung in den vergangenen Wochen nicht spielen und sich so voll auf die Aufgabe des Interimtrainers konzentrieren konnte. Anfang Rückrunde hat Niederweningen auffällig viele Tore nach stehenden Bällen des Gegners kassiert. Diesem Übel ist Pragmatiker Eschler zu Leibe gerückt, indem er die kopfballstarken Sven Willimann und Stefan Sander in der Innenverteidigung aufstellte. Zudem: «Wir haben uns darauf konzentriert, dass alle bei Flanken konsequent den ersten Ball erwischen», ergänzt der Erfolgstrainer. (Zürcher Unterländer)