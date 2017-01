Ob 50 oder 30 gefahren wird, entscheidet oft der Dörfligeist

Nach und nach werden die Wohnquartiere der Flughafenstadt Kloten zu Tempo-30 Zonen. Ein flächendeckendes Konzept gibt es zwar nicht, doch allein seit Januar 2015 sind neben dem Weiler Gerlisberg auch die Quartiere Hinterwiden, Hohrainli und Horüti mit entsprechender Signalisation und strassenverengenden Betonpfeilern ausgestattet worden. Seit dem 12. Januar läuft nun die 30-tätige Rekursfrist für das Einfamilienhausquartier Freienberg West, samt Bienenweg, Erlenweg, Zipfelstrasse, Weidstrasse und Bungertwiesenweg.

Die Anwohner des Quartiers hätten 81 Unterschriften dafür gesammelt, sagt Marc Osterwalder, der Leiter Lebensraum und Sicherheit bei der Stadtverwaltung. Damit tanze der Fall etwas aus der Reihe, was die gängie Klotener Praxis betrifft: «Üblicherweise prüft der Stadtrat die Möglichkeiten für Tempo 30 in einem Quartier immer dann, wenn ohnehin Strassensanierungen anstehen.» Damit könne die Stadt die Kosten tief halten. Das sei 2004 und 2008 auch in Freienberg West passiert, «bloss haben damals dieselben Anwohner Unterschriftenbogen gegen Tempo 30 eingereicht. Da sieht man, wie sich das Denken über die Zeiten wandelt.»

Als Kloten vor vier Jahren mehrere öffentliche Workshops zur Erstellung des neuen Gesamtverkehrskonzepts organisierte, sei die Forderung nach Tempo 30 mehr als nur einmal genannt worden, erinnert sich Osterwalder. «Und da wäre niemand gekommen, der gesagt hätte: ‹Hören Sie mir bloss auf mit Tempo 30!›.» Aufgrund der aktuellen Petition prüfte man die Sache erneut und kam zum Schluss, dass man mit verhältnismässig wenig Aufwand dem Anliegen der Petitionäre Rechnung tragen kann.

Vielerorts pendente Projekte

Mit dem Thema ist Kloten nicht allein. Von allen lokalpolitischen Dossiers zählt das Verkehrswesen mit zu den in der Öffentlichkeit am emotionalsten diskutierten; und unter allen Verkehrsthemen wiederum gibt, neben Fluglärm und Blitzkästen, wohl die Tempo-30-Sache am häufigsten zu reden; klassisch debattiert der freiheitsliebende Autofreak, der die Zonen als pure Schikane verteufelt am einen Ende der Skala, während am anderen Ende die sich sorgende Mutter im Tempo 30 das Allerheilmittel in Sachen Schulwegsicherheit sehen will.

Und auch wenn es immer die verkehrstechnische Abteilung der Kantonspolizei ist, die abschliessend über Sein oder Nichtsein einer Tempo-30-Tafel entscheidet, der voranstehende Diskurs ist jeweils ein politischer. Und weil die Kantonsstrassen als Hauptverkehrsachsen zumindest im Kanton Zürich bislang ohne Tempo 30 auskommen, sind in aller Regel die Gemeindestrassen betroffen – und damit auch politisch die Gemeinden.

Der Diskurs mündet jeweils in unterschiedliche Lösungen. Die Gemeindeversammlung von Glattfelden sprach sich letzten Sommer für Tempo 30 in Zweidlen aus. Gegen die inzwischen erfolgte Verfügung ist Rekurs eingelegt worden, weshalb sich die Umsetzung verzögert. In Weiach starteten Einwohner eine Unterschriftensammlung. 2016 sprach sich die Gemeindeversammlung für flächendeckendes Tempo 30 im Osten des Dorfes aus.

In Bülach hatten einige Einwohner des Quartiers Schleufenbergstrasse Tempo 30 per Petition gefordert, der Stadtrat stoppte später die Umsetzung der Idee, weil sich die Mehrheit des Quartiers ablehnend zu vorgeschlagenen Temporeduktionsmassnahmen geäussert hatte. In Dänikon lehnte die Gemeindeversammlung im Dezember 2015 die Vorlage zur Einführung von flächendeckendem Tempo 30 deutlich ab – zehn Jahre nachdem die Gemeinde schon einmal einen gleichlautenden Vorschlag des Gemeinderats abgelehnt hatte.

Auch unter den Kantonsräten hat die Verkehrsverlangsamung in Quartieren nicht nur Freunde. So beanstandet die Dübendorfer SVP-Kantonsrätin Jacqueline Hofer in ihrer aktuellen Anfrage vom 9. Januar, dass Tempo-30-Zonen im Kanton «wie Pilze aus dem Boden schiessen». Die hohen Kosten für den Steuerzahler liessen sich nicht wirklich rechtfertigen, zumal unzureichende Sichtweiten die Strassen eher unsicher machten und die Tempo-30-Zone in der Summe mehr Nachteile als Vorteile bringe. Die Antwort der Regierung steht noch aus.

Kosten sind unterschiedlich

Wie hoch die Kosten für die Umsetzung einer Tempo-30-Zone tatsächlich sind, hängt massgeblich von der baulichen Situation des betroffenen Gebiets ab. Der Klotener Stadtrat etwa beziffert den Aufwand für das genannte Quartier Freienberg auf 20 500 Franken, einschliesslich Eingangstor, Signalisationen und Markierungen.

Das ist im Vergleich günstig – und geht, weil sich die gefahrenen Geschwindigkeiten in den an sich schon relativ schmalen und mit blauen Zonen gespickten Quartierstrassen heute schon zwischen 27 und 37 Stundenkilometer bewegen. Gerade wenn eine Gemeinde flächendeckende Lösungen haben möchte, kann das aber durchaus ins Geld gehen. Der Oberweninger Gemeinderat bezifferte 2015 eine flächendeckende Umsetzung mit rund 300 000 Franken – bevor er das Traktandum eigenhändig von der Traktandenliste der Gemeindeversammlung strich. (Zürcher Unterländer)