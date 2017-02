Parlament sagt Ja zum Asylzentrum-Kredit

Für 7,7 Millionen Franken soll am Müliweg ein Zweckbau errichtet werden, der die gesetzlich verlangten Unterkünfte für Asylsuchende an einem Standort zentralisiert. In der Schlussabstimmung hat sich am Montagabend im Stadtparlament mit 18 zu 7 Stimmen eine Mehrheit für den Verpflichtungskredit finden lassen. Weil die Summe die Finanzkompetenz des Gemeinderats übersteigt, wird allerdings das Bülacher Stimmvolk das letzte Wort haben. Die Abstimmung soll am 21. Mai erfolgen.

So deutlich das Ja ausgefallen sein mag, so zähneknirschend war es zustandegekommen. Zwar empfahlen sowohl die zuständige Fachkommission III (einstimmig) wie auch die Rechnungsprüfungskommission (mehrheitlich) den stadträtlichen Antrag zur Annahme. In den jeweiligen Fraktionserklärungen wurde aber rasch klar, dass das vorliegende Totalunternehmer-Projekt links wie rechts zu Kritik Anlass gab.

Ein Ja ohne Begeisterung

Bei den Sozialdemokraten sei man froh, dass endlich ein Projekt für alle Asylsuchenden vorliege, für die man als Stadt die Verantwortung trage, sagte Elisabeth Nägeli (SP). Ohne grossen Aufenthaltsraum oder Speisesaal sei das aktuelle Projekt zwar «fast zu sehr Zweckbau», trotzdem stimme man der Vorlage zu.

Ein Ja gab es auch von den Freisinnigen. «Man muss das emotionslos anschauen», befand Jürg Rothenberger (FDP), das Geschäft eigne sich nicht dafür, Asylpolitik zu betreiben. Standort, Kosten-Nutzen-Rechnung und die Idee der zentralen Unterbringung seien passend. Punkt.

Für die Fraktion von Beobachtern (BSB) und Grünliberalen stand derweil der Weg zur Vorlage im Fokus der Kritik. «Während das vorhergehende Projekt schlicht realitätsfern war, erhält der Gemeinderat jetzt eine pfannenfertiges Projekt, an dem nichts mehr angepasst werden kann», sagte Andres Bührer (BSB) Da die Alternative aber eine neuerliche, teure Planungsrunde sei, stimme man der Sache zu.

Julia Pfister hielt sich bei der Fraktionserklärung der EVP kurz. Man schliesse sich grundsätzlich der Argumentation von SP und FDP an. «Preis-Leistung stimmt, was wollen wir mehr?» Schliesslich sei das Projekt schon lange überfällig. Auch Felix Böni (Grüne) unterstrich die Dringlichkeit des Baus. «Wir wollen den Keller der Zivilschutzanlage nicht noch einmal als Unterkunft erleben müssen.» Dennoch sei es für die Grünen eine «Zustimmung ohne grosse Begeisterung», zumal die Platzverhältnisse für die Bewohner sehr eng bemessen seien. Darüber hinaus hätten sich die Grünen einen zentraleren Standort im Sinne der Integration der Asylsuchenden gewünscht.

SVP/EDU stellt sich dagegen

Als einzige Fraktion hat sich die SVP/EDU klar gegen die Vorlage gestellt. Zweckmässigkeit, das sehe bei der Volkspartei anders aus, sagte Andrea Spycher (SVP). Dass das Projekt Minergiestandards erfüllen und jedes Geschoss behindertengerecht gebaut werden müsse, das stehe in keiner gesetzlichen Verpflichtung. Zudem sei die SVP nicht gewillt, die «völlig falsche Schweizer Asylpolitik mit hohen Investitionen in Bülach auszulöffeln. «Der Stadtrat soll sich lieber gegen diese Umverteilung der Lasten vom Bund auf die Kantone und letztlich auf die Gemeinden wehren.»

Am Ende stimmten linke Ratshälfte und Mitte für die Kreditvorlage, die SVP war dagegen. Das Ratsbüro wird nun die Weisung zuhanden der Abstimmung vom Mai verfassen. Bei einem Ja an der Urne, würden die Bauarbeiten im ersten Semester 2018 beginnen. Der Bezug wäre für Sommer/Herbst 2019 vorgesehen. (Zürcher Unterländer)