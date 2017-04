Pflanzentauschbörse mit alten seltenen Arten

Getreu nach dem Motto «Alles was im eigenen Garten keinen Platz mehr hat, erfreut vielleicht nach der Pflanzentauschbörse einen anderen Gartenbesitzer» fand am Donnerstagnachmittag in Winkel wieder die Tauschbörse statt. Die jeweils vom gemeinnützigen Frauenverein Winkel-Rüti-Seeb organisierte Börse ist nicht kommerziell. Und deren Besucherinnen verbindet die Freude an der hiesigen Pflanzenvielfalt.

Zu Beginn der Tauschbörse trudelten die Hobbygärtnerinnen – Männer waren nur selten zu sehen – zahlreich in den Saal der Stiftung Hans Siegrist ein. In deren Garten präsentierten sie die Pflanzen und Stauden im Freien zum Mitnehmen. Sorgfältig platzierte die Vereinspräsidentin Hélèlne Fuhrer zusammen mit der erfahrenen Gärtnerin Vreni Wettstein die Töpfe, Setzlinge und Wurzelballen mit den noch geheimnisvollen grünen Blättern, die sich bereits aus dem Erdreich reckten.

Fachkundig erklärten die Frauen den interessierten Gärtnerinnen ob es die Staude eher schattig mag, ob sie viel Wasser braucht und wie dereinst deren Blüten aussehen werden.

Neuer Standortwar wohl vielen unbekannt

Hauswurz, Ziernesseln, Himbeerstauden, Farne und viele andere, zum teil auch alte und seltene Pflanzenarten waren im Angebot. «Wir achten auf die Qualität des Angebotenen. Wenn wir also feststellen, dass eine Pflanze krank ist, nehmen wir sie nicht an», erklärte Hélène Fuhrer. Ebenso müssen die Töpfe in gutem, unversehrten Zustand sein. «Nur so haben die Nehmenden auch Freude daran.»

Manch eine der Frauen griff zu einem unbekannten Pflanzstöcklein, wo sich erst zur Blütezeit erweisen wird, wie es aussieht. Eifrig diskutieren die Frauen und tauschten bei Kaffee und Kuchen Erfahrung und Wissen aus. Sie fachsimpelten über die Vielfältigkeit, die in den hiesigen Gärten wächst.

In den Jahren zuvor kamen jeweils zwischen sechzig bis achzig Gartenfreunde zur Börse. Dieses Jahr war deren Anzahl weit geringer. Es waren nur rund 30 Besucherinnen. Vermutlich lag dies am neuen, noch ungewohnten Standort. «Am herkömmlichen Ort konnten wir die Börse nicht mehr durchführen und durften deshalb in das Hans Siegrist Haus wechseln», erklärte Fuhrer. Trotz breit gestreuter Werbung und Ankündigung haben viele Pflanzenliebhaber diesen Wechsel nicht realisiert.

Weggeworfen oder kompostiert wurde trotzdem nichts. Fuhrer hielt fest: «Wir haben eine Abnehmerin die ihre Pflanzen wieder mitnimmt, und die anderen teilen wir vom Vorstand untereinander auf.» (Zürcher Unterländer)