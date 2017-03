Plötzlich war nichts mehr wie es war

Zum Glück bedecken wieder dünne Häutchen die seelischen Wunden von Patrick Hiltebrand und seinen Kids. Immerhin ist es jetzt schon 18 Monate her, seit Eveline ihnen entrissen wurde. Der zwölfjährige Raphael und seine um ein Jahr jüngere Schwester Leonie haben von einer Sekunde auf die andere ihre Mutter verloren, Patrick Hiltebrand seine Frau. Die drei versuchen tapfer zu sein. Sie beteuern, dass es ihnen schon wieder besser geht. Dann steht Raphael auf, holt eine kleine hölzerne Urne vom Schrank, stellt sie auf den Tisch und sagt: «Das ist Mami».

Die Zurückhaltung

Am 13. April zeigt SRF einen «DOK»-Film über das Geschehene. «Wenn wir damit nur einer einzigen Person, die vielleicht gerade ähnliches erlebt, Trost vermitteln, dann haben wir viel erreicht», sagt Patrick Hiltebrand. «Die Menschen könnten denken, ich will mich in den Mittelpunkt stellen», sagt er mit leiser Stimme. Aber darauf will er keine Rücksicht nehmen, denn das Erlebte gebe ihm Kraft um seine eigentliche Zurückhaltung zu überwinden. Er sagt: «Im Film geben meine Kinder und ich Einblick in unsere Gedanken und unseren Alltag im ersten Jahr ohne Eveline».

Der Schock

Vor 18 Monaten, Patrick Hiltebrand war gerade in seinem Beruf als Intensivpflegefachmann bei der Rega mit einem Jet in Singapur, um einen Schweizer mit medizinischer Betreuung zurück in die Heimat zu bringen, als seine Frau zu Hause in der Dusche eine Hirnblutung erlitt. Innerhalb einer Sekunde war sie tot. «Sie hatte sich schon ihre Kleider und die Kundenkarte des Elektronikgrossmarkts parat gelegt.

Sie wollte unseren Sohn, mit einer Spielkonsole als Geschenk zu seinem 11. Geburtstag überraschen», sagt Patrick Hiltebrand. Er ist gebürtiger Bülacher, wohnt jetzt in Zürich Affoltern, hat aber immer noch Verbindung ins Unterland. Im Teilzeit-Pensum arbeitet er nämlich auf der Intensivstation im Spital Bülach.

Er weiss, dass er seiner Frau nicht hätte helfen können, selbst wenn er direkt neben ihr gestanden hätte. «Was mich erdrückte, waren neben dem Schmerz die Anforderungen, die das Leben, die Behörden an mich stellten», sagt er. So verlangte zum Beispiel ein Versandhaus den Todesschein, damit er einen läppischen Katalog, der auf den Namen seiner Frau lief, abbestellen konnte. Plötzlich war nichts mehr wie es war.

Der Zufall

Kurz vor der Beerdigung brachte ein Nachbar spontan eine Platte mit fertig gekochtem Essen, eine Nachbarin organisierte die ersten zwei Wochen einen Mittagstisch für die Kinder. «Doch im Prinzip wurde ich zum einsamen Einzelkämpfer. Ich habe mich zurückgezogen und versuchte mich zu organisieren. Ich wollte nicht abhängig sein. Dabei trat ich auf der Stelle und verzweifelte fast», sagt Hiltebrand.

Er wandte sich unter anderem an das Kriseninterventionszentrum Winterthur, das Menschen in seelischer Not rund um die Uhr Hilfe anbietet. «Ich wünschte mir eine Checkliste oder einen neutralen Berater mit klarem Kopf, der mir Schritt für Schritt darlegt, was ich alles erledigen muss und wie es weitergeht», sagt er.

Eines Abends suchte er wieder einmal im Internet und stiess auf die Website von Schweizer Radio und Fernsehen SRF. «War es Zufall? Ich weiss nicht mehr wie ich auf diese Idee kam», sagt er. Patrick Hiltebrand durchstöberte den SRF-Shop. «Ich fand dort nichts und fragte in einer E-Mail an, ob es zum Thema Todesfall irgendeinen Ratgeber als DVD oder so gibt», sagt er. Daraufhin meldete sich die «DOK»-Redaktion bei ihm. «Dieses Thema fehlt uns leider noch. Dürfen wir jemanden vorbeischicken?» fragte man ihm.

Der Film

Man machte der Familie den Vorschlag, sie ein Jahr lang zu begleiten, daraus einen Film zu drehen und im Schweizer Fernsehen auszustrahlen. Patrick Hiltebrand kämpfte mit sich, war sich nicht sicher, ob er sich darauf einlassen sollte. Er fragte seine Kinder, was sie davon halten. «Mami hätte es gemacht», sagten sie wie aus einem Mund. Das Fernsehteam hat die Familie ein Jahr lang begleitet. Hiltebrand sagt: «Sie waren feinfühlig und extrem sensibel.

Sie haben mir Mut gemacht. Es war fast wie eine Therapie. Immer wieder habe ich reflektiert und meine Trauer formuliert. Ich konnte nicht flüchten, nicht verdrängen. Das hat mir geholfen und ich hoffe, es hilft auch anderen». (Zürcher Unterländer)