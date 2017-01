Podiumsgespräch über USR III bringt nur teilweise Klarheit

Treffen die Prognosen über Unternehmessteuerreform III (USR III) zu, entstehen nach Ansicht der Gegner bei einer Annahme Milliardenverluste. In Kloten sind Plakate im Aushang, auf denen bei Annahme der USR III mit einer Steuererhöhung von 43 Prozent gedroht wird. Und bei einer Ablehnung der Vorlage sind aus Sicht der Befürworter ebenfalls Milliardenverluste zu befürchten. Mit dem Wegzug von Firmen stehen 150‘000 Arbeitsplätzen auf dem Spiel. Gedroht wird auf beiden Seiten – Ängste werden auf beiden Seiten geschürt.

Verschärfte Regulierungen

Am Montagabend sollte eine Diskussion im Singsaal Eichi in Niederglatt Klarheit schaffen. Zum Duell luden SP und SVP des Bezirk Dielsdorf gemeinsam ein. Unter der Leitung von Florian Schwab, Wirtschafsredaktor der Weltwoche, diskutierten die Befürworter der USR III, SVP-Nationalrätin Barbara Steinemann aus Watt und SVP-Nationalrat Thomas Aeschi aus Zug mit den Gegnern der Vorlage, SP-Nationalrat Thomas Hardegger aus Rümlang und SP-Ständerat Paul Rechsteiner aus St. Gallen.

Moderator Schwab erklärte den rund 80 Besuchern, warum eine Steuerreform für die in der Schweiz ansässigen, ausländischen Unternehmungen notwendig sei: «Die Internationalen Regulierungen haben sich verschärft. Die EU, OECD und G20 Staaten sehen in den heutigen kantonalen Besteuerungen von bestimmten Unternehmungen eine unzulässige Begünstigung.» Die USR III-Vorlage sei aber in den eigenen Reihen von SP und SVP umstritten, laut einer Umfrage folgt die Basis den Empfehlungen der Parteileitungen nur teilweise.

Steinemann fühlt sich wohl mit der Vorlage, die am 12. Februar zur Abstimmung kommt: «Die Reform ist nach einem langen Prozess zustande gekommen, es gibt gute Gründe, Ja zu stimmen.» Für Rechsteiner geht es bei der USR III um eine Steuersenkungsvorlage und für Hardegger ist klar: «Gemeinden und Kantone müssen die Ausfälle ausgleichen.» Aeschi konterte: «Wir haben in der Finanzkommission die Instrumente auf Antrag der SP beschlossen.» Hardegger riet dem Publikum: «Stimmt Nein, dann wird das Parlament eine gangbare Vorlage ausarbeiten.»

Rechsteiner erwartet bei einer Annahme massive Steuerausfälle. «Aktionäre profitieren von der USR III, die Löhne steigen nur unwesentlich. Bei der Bildung wäre mit einem einschneidenden Leistungsabbau zu rechnen», befürchtet er und sprach auch Entlassungen von älteren Arbeitnehmern an. Steinemann stellt an diesen Punkt eine Klassenkampfdebatte fest: «Bevor es Dividenden gibt, braucht es Unternehmererfolge. Gewerkschaften und die SP gründen keine Unternehmungen.»

Viel Arbeit für Steueranwälte

Moderator Schwab riet, zum Thema zurückzukehren. Für Aeschi ist die Vorlage auf längere Sicht eine massvolle Massnahme: «Wir müssen aber auch bei den Ausgaben massvoll handeln.» Dabei sprach er die aus seiner Sicht teilweise ineffiziente Entwicklungshilfe an.

Einig waren sich die Podiumsteilnehmer in einer Sache. Mit oder ohne USR III werden Steueranwälte eine Hochkonjunktur erleben. Und Einigkeit herrschte auch darüber, dass ganz genaue Prognosen über die finanziellen Auswirkungen bei einer Annahme oder Ablehnung der Vorlage nicht möglich sind. Für Hardegger ist die Vorlage ein Blindflug: «Anwendungen werden auf Verordnungsstufe festgelegt, hier haben die Stimmberechtigten keinen Einfluss.» Er riet dem Publikum: «Wenn sie etwas nicht verstehen, stimmen sie einfach Nein.» Der Kanton Zürich profitiere von der USR III, ist sich Steinemann sicher: «Der Gemeindeverband und die Kantone stimmen der Vorlage zu.»

Am Schluss der Diskussion wollte Moderator Schwab vom Publikum wissen, wer der Vorlage zustimmen oder sie ablehnen werde. Schätzungsweise 55 Prozent werden ein Ja in die Urne legen, 45 Prozent lehnen die USR III ab. Besucherin Rosita Buchli aus Rümlang lobte die Diskussion: «Es hat mir viel gebracht, ich habe mir meine Meinung gebildet.» (Zürcher Unterländer)