Praktikum in Japan ermöglichtEinblick in andere Kultur

Über eine Stunde dauert der Arbeitsweg von Beat Reichenbach mit dem öV von seinem Wohnort Aarau nach Niederhasli. «Da es sich bei meiner Stelle als Sozialdiakon der reformierten Kirchgemeinde Niederhasli-Niederglatt um ein 50-Prozent-Pensum mit flexiblen Arbeitszeiten handelt, ist das machbar», erklärt der 36-jährige Familienvater.

Die Teilzeitstelle hat er bewusst gewählt, damit er die Betreuung der beiden Töchter, fünf und zwei Jahre alt, mit seiner Frau teilen kann. Sie hat als Englischlehrerin ebenfalls kein Vollzeitpensum. Beat Reichenbach macht berufsbegleitend eine seelsorgerische Ausbildung zum Pastoraltherapeuten. «Die Zeit im Zug nutze ich für die Lektüre im Zusammenhang mit der Ausbildung.»

Kommunikation auf eineranderen Ebene

Nach einer Lehre als Automechaniker und der Berufsmatur, zog es den Berner Oberländer zur Theologie. Er machte am Theologischen Seminar St. Chrischona in Bettingen einen Bachelor in Theologie. 2008 absolvierte er ein vier Monate dauerndes Praktikum in Japan. «Diese Möglichkeit erhielt ich durch eine internationale Organisation, die dort tätig war», erklärt er.

Der Ort Itayanagi mit mehr als 10 000 Einwohnern gilt dort als ländlich. Beat Reichenbach lebte bei einem amerikanischen Ehepaar, durch das er Einblick in die kirchliche Arbeit erhielt. «Der kulturelle Unterschied zu Europa ist riesig.» Als besonders fremd aufgefallen ist ihm die Kommunikation. «Die Japaner sagen häufig nicht, was sie wirklich meinen, schon gar nicht, wenn es um eine ablehnende Haltung geht.»

Er habe eine aufschlussreiche Liste gesehen mit Ausdrücken, die zahlreiche Abstufungen fürs Nein-Sagen enthielt. «In Japan werden negative Botschaften umschrieben, ein Sachverhalt nie direkt angesprochen. » Die Japaner sind ein fleissiges Volk, die Sechstage-Arbeitswoche ist die Regel, und am Sonntag stehen Treffen mit Arbeitskollegen auf dem Programm. Dadurch unterschiedet sich auch das Familienleben von jenem in der westlichen Welt.

Eine spezielle Erfahrung war für Beat Reichenbach das Essen. «Mit Reis und Fisch konnte ich damals nicht viel anfangen», gibt er zu. Für Fischgerichte mag er auch heute noch nicht, aber einen Reiskocher hat er sich in der Zwischenzeit angeschafft. Psychologie und Seelsorge seien in der japanischen Gesellschaft nicht verankert. Umso faszinierender war es für ihn, die Initiative der Organisation in diesem Bereich kennen zu lernen. Eine neue Kultur kennenzulernen und die Unterschiede zur eigenen Herkunft zu erleben, sei ein einmaliges Erlebnis gewesen.

Freiwilligenarbeitals wichtige Stütze

Als Sozialdiakon ist Beat Reichenbach für die Erwachsenen- und Seniorenarbeit zuständig. «Ich betreue ein Team von rund 20 Freiwilligen, die im Besuchsdienst tätig sind.» Er unterstützt sie bei ihrer nicht immer einfachen Aufgabe, sich um ältere Menschen zu kümmern. Für dieses Angebot engagieren sich auch die katholische Kirche, die politischen Gemeinden Niederhasli und Niederglatt sowie die Ortsvertretung der Pro Senectute.

Einmal pro Monat findet der Mittagsplausch statt, der ebenfalls ökumenisch organisiert ist. «Rund 40 Personen nehmen jeweils teil, er steht allen offen», sagt Beat Reichenbach. Der Morgentreff wird zweimal pro Monat angeboten. «Ich versuche, das Programm abwechslungsreich zu gestalten. Beliebt sind Vorträge zu verschiedenen Themen, die auch einen religiösen oder kulturellen Hintergrund haben können.» Er ist sehr froh über die bestehenden Kontakte mit Fachleuten, die er weiter vertiefen will.

Ein weiterer Wirkungskreis ist die Vernetzung im Zusammenhang mit den Asylsuchenden. Die Kirchgemeinde stellt Räume für Deutschunterricht zur Verfügung, den Freiwillige durchführen. «Auch hier gilt es, diese Leute zu unterstützen und ihre Einsätze zu koordinieren», erklärt Beat Reichenbach. Der Sozialdiakon ist sich bewusst, wie wichtig dieses Engagement von unentgeltlich arbeitenden Frauen und Männer ist und gewichtet diesen Aspekt seiner Arbeit entsprechend hoch. (Zürcher Unterländer)