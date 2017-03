Private Unterkunft statt Hotel

Als Bleibe in einem «typischen Schweizer Dorf» bewirbt Gastgeberin Stacy das Privatzimmer, das sie für maximal zwei Personen in Rorbas vermietet; rauchen verboten, keine Partys oder Veranstaltungen, Morgenessen und Wlan inklusive. Preis pro Nacht: 40 Franken. So umstritten die Internetplattform Airbnb zuweilen ist, so gefragt ist sie inzwischen – längst nicht nur in den Metropolen der Welt.

Als das statistische Amt des Kantons Zürich Ende 2016 zum ersten Mal eine Erhebung der hiesigen Angebote veröffentlichte, wies das Kantonsgebiet allein rund 2800 Einträge aus. Gerade weil Airbnb auf grosses Interesse stosse «und als ernst zu nehmender Konkurrent der traditionellen Hotellerie immer mal wieder Schlagzeilen macht» hatte sich der Kanton der privaten Plattform angenommen.

Flughafennähe als Faktor

So wie das Gros der Zimmer und Betten in Zürich und Winterthur angeboten werden, so finden sich die meisten Unterländer Angebote in der Nähe des Flughafens, also in Kloten, Opfikon, Wallisellen, weitere in Rümlang und Regensdorf. Letztlich ganz einfach da, wo die potenzielle Nachfrage am grössten ist.

Allerdings bietet auch die übrige Region Übernachtungsmöglichkeiten an – vom privaten Einzelzimmer mit «0.5 Badzimmern» in Bülach bis zur kompletten Unterkunft mit vier Schlafzimmern für sechs Personen in Bassersdorf. Noch gibt es einzelne Gemeinden, in denen gar kein privates Beherbergungsangebot besteht, etwa im Wehntal.

Aber allein seit der kantonalen Erhebung (Stichtag: 23. August 2016) sind diverse neue Angebote hinzugekommen – und genau wie die Reise- und Hotelbranche, ist auch der Markt der Privatunterküfte ausgesprochen volatil.

Mit einer «unverbauten Sicht ins Grüne und auf das Neeracher Ried» bewirbt Gastgeberin Piroska die 1-Zimmerwohnung in ihrem Haus; Preis pro Nacht: 66 Franken. Von den 170 Angeboten, die im Sommer 2016 im Unterland aufgeschaltet waren, betreffen 63 so genannte «ganze Unterkünfte», also komplette Appartements, Wohnungen oder Gebäude. Die Mehrheit der Angebote bezieht sich auf private Zimmer. Nur drei Gastgeber vermieteten in der Kategorie «gemeinsames Zimmer», also quasi nur das Bett.

Die kantonalen Statistiker haben nicht nur die Anzahl der Zimmer und Betten in den Datensatz einfliessen lassen, sondern auch die Preise: Über den gesamten Kanton betrachtet, kostet eine Airbnb-Übernachtung im Schnitt 103 Franken; dabei ist festzuhalten, dass die Hälfte der Angebote zum Erhebungszeitpunkt weniger als 82 Franken pro Nacht kosteten.

Nach Kategorien aufgeschlüsselt lag der Medianpreis bei den ganzen Unterkünften bei 113, bei den Privatzimmern bei 61 und bei den gemeinsamen Zimmern bei 44 Franken. Die Skala reichte vom ETH-nahen Einzelzimmer für 18 Franken bis zur Villa am Zürichsee für 1009 Franken.

Falscher Luxus in Dielsdorf

Was das Unterland betrifft, liegt der Durchschnitt aller Angebote bei 72 Franken pro Nacht. Die günstigste Option bot der Gastgeber «Salvatore» mit seinem Einzelzimmer in Regensdorf für 25 Franken, die teuerste Unterländer Option stellte das alleinstehende Häuschen von Nutzer «Tobias» in Buchs dar; ausgelegt auf 7 Gäste für 618 Franken.

Erst diesen Monat ist im Bezirk Dielsdorf eine Reihe von Einträgen mit Preisen zwischen 700 und 900 Franken pro Nacht aufgetaucht; allerdings lassen überpixelte Standardfotos, unvollständige Portraits chinesischer Vermieter und offensichtlich falsche Angaben darauf schliessen, dass es sich entweder um Platzhalter für künfitge Angebote oder aber schlicht um Spam-Einträge handelt.

Zumindest darf als eher unwahrscheinlich gelten, dass jemand dem Nutzer «Niwul» für die Unterkunft «Jugendherberge» in Regensberg 751 Franken pro Nacht zahlt, wenn gemäss Ausstattungsliste kein Internet, kein Morgenessen, keine Heizung, keine Kleiderbügel und kein Fernseher vorhanden sind und man eine Identitätskarte bereithalten soll, weil Raucher registriert werden müssen. (Zürcher Unterländer)