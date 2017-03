Protestanten aus dem Hardwaldsuchen neue Partner

Sie hätte die mit Abstand grösste Kirchgemeinde der Region werden sollen, die refomierte Kirche Hardwald. Als man im März 2016 das Kickoff-Treffen zum Fusionsvorhaben einberief, sassen 40 Vertreter von nicht weniger als sechs der protestantischen Glattaler Kirchgemeinden am Tisch: Bassersdorf-Nürensdorf, Dietlikon, Kloten, Opfikon, Wallisellen und Wangen-Brüttisellen.

Wäre der Hardwaldzusammenschluss zustande gekommen, hätte die neue Gemeinde 21 500 Mitglieder gehabt.Wie die Kirchgemeinden nun aber mitteilen, hat sich die Idee zerschlagen. Wohl wird unter dem Titel Kirchgemeinde plus weiter an Fusionen gefeilt, allerdings wollen sich einige der Gemeinden nach anderen Fusionspartnern umsehen. Dass etwa am Männerapéro der Kirche Bassersdorf-Nürensdorf, der morgen Freitag stattfindet, Severin Fenzel über seinen Besuch im Kinder-Flüchtlingslager auf Lesbos berichtet, kommt nicht von ungefähr: Frenzel ist Diakon bei der reformierten Kirche Lindau.

Und die es in der obgenannten Mitteilung heisst, wird sich die Gemeinde Bassersdorf-Nürensdorf «in Richtung der Kirchgemeinden Lindau und Brütten entwickeln». Und die lokale Lindauer Beilage der Zeitschrift «reformiert» hat unter dem Titel «Wir wagen es» der möglichen Fusion mit Brütten und Bassersdorf-Nürensdorf gleich die Frontgeschichte gewidmet, in der die Linduaer Kirchgemeindepräsidentin Gudrun Mandic über die potenziellen Unterländer Partner festhält: «Letztere nennen sich übrigens Basinüri.»

Auch Dietlikon und Wangen-Brüttisellen kehren dem Hardwald-Projekt den Rücken und geben bekannt, dass sie lieber unter sich «mögliche Zusammenarbeitsformen suchen» würden. Das ursprüngliche Projekt vertiefen werden hingegen die drei Kirchgemeinden Kloten, Opfikon und Wallisellen. Dass solche Teilprojektierungen möglich sind, das hatte der Klotener Kirchenpfleger, EVP-Gemeinderat und Co-Projektleiter der Fusionsbemühungen, Heinrichi Brändli, schon vor einem Jahr gesagt.

«Es gab keine inhaltlichen Gründe»

Über das vergangene Jahr hin hätten sich die Delegierten, Arbeitsgruppen und weiteren Projektverantwortlichen in fünf Projektschritten intensiv mit möglichen Synergien und Mehrwerten von Kooperationen auseinandergesetzt; so hält es die eigens eingerichtete Webseite der (potenziellen) «Kirchgemeinde Hardwald» fest. Ende 2016 lag ein rund 50-seitiger Schlussbericht vor, der bis heute nicht öffentlich ist, jedoch in den beteiligten Kirchgemeinden «intensiv disktutiert» worden sei.

Dass sich die einzelnen Gemeinden nunmehr unterschiedlichen Partnern zuwenden, habe zu keinem Zeitpunkt inhaltliche oder theologische Gründe gehabt, sagt Brändli. «Es standen einzig strukturelle und administrative Überlegungen im Vordergrund.» In welcher Form Kloten, Opfikon und Wallisellen das Projekt «Hardwald» weiterführen wollen, steht noch nicht fest. «Wir werden voraussichtlich nach Ostern über die nächsten Schritte informieren», sagt Brändli.

Die Zielgrösse von 5000ist nicht mehr massgebend

Klar ist: Einerseits entsteht das Modell einer Art Kirchgemeinde Hardwald «light», die nach aktuellen statistischen Zahlen noch knapp 11 500 Mitglieder haben wird. Daneben verbleiben zwei Interbezirks-Fusionsprojekte mit 8500 (Basinüri-Lindau-Brütten), beziehungsweise knapp 4300 (Dietlikon-Wangen-Brüttisellen) Mitgliedern. Allerdings: Wie überall sonst im Kanton sind die Mitgliederzahlen im sinken begriffen.

In allen obgenannten Kirchgemeinden zusammen hatten im Jahr 2000 noch 28 700 Protestanten gelebt (41,2 % der Bevölkerung), per Ende 2016 waren es noch 24 300 (25,7 %). Mit den nun angedachten Grössen würden sich zumindest zwei der drei potenziell fusionierten Kirchgemeinden über der vom Kirchenrat einst genannten theoretischen Zielgrösse von 5000 Mitgliedern bewegen.

Dazu ist festzuhalten, dass die offizielle kantonale Landeskirche inzwischen davon abgerückt ist, Mindest-Mitgliederzahlen für eine Kirchgemeinde zu nennen. Bestehen bleibt indessen das Ziel, bis 2013 die Zahl der evangelisch-reformierten Kirchgemeinden auf Kantonsgebiet bis 2023 auf noch 39 zu reduzieren.

Aktuell existieren noch 170, davon allein 32 innerhalb der politischen Grenzen der Stadt Zürich. Aktuell gehören im Kanton 440 000 Menschen der evangelisch-reformierten Landeskirche an. (Zürcher Unterländer)