Raiffeisen-CEO muss Hut nehmen

Auf den ersten Blick wirkt die Geschichte geradlinig: Daniel Wyssen, CEO der Raiffeisenbank Oberembrach-Bassersdorf, muss gehen, weil die Zahlen sich unter seiner Führung verschlechtert haben. Der Gewinn verschlechterte sich um 22 Prozent, bei den Hypotheken wuchs die Bank im Vergleich zu anderen Ablegern der Raiffeisen nur schwach.

Die Raiffeisen beschliesst deshalb, Wyssen zu ersetzen. Aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die strategische Ausrichtung der Bank habe es nach Rücksprache mit dem Verwlatungsrat eine Neuorentierung im gegenseitigem Einvernehmen gegeben, heisst es. Die Suche nach einem Nachfolger für Wyssen laufe bereits.

Familie arbeitet seit Jahren in Oberembrach-Bassersdorf

Nichts besonderes also, könnte man meinen. Schlechte Zahlen sind für keinen CEO einer Bank eine gute Nachricht. Auf den zweiten Blick wird die Absetzung von Wyssen allerdings komplizierter. Denn Wyssen war erst vor kurzem zum Geschäftsleiter aufgestiegen, nämlich im Juli 2015. Er musste also nach der ungewöhnlich kurzen Zeitspanne von weniger als zwei jahren bereits seinen Hut nehmen.

Der «Inside Paradeplatz»-Journalist Lukas Hässig vermutet deshalb, Wyssen habe nicht wegen den Zahlen gehen müssen, sondern wegen der speziellen Personalsituation in Oberembrach-Bassersdorf. Denn diese Bank befinde sich fest in der Hand einer Familie, glaubt Hässig. Er bezieht sich dabei auf die Fässlers.

Der personelle Entscheid liegt in der Verantwortung des Verwaltungsrats.



Cécile Bachmann, Mediensprecherin

Tatsächlich sind die Fässlers seit Jahrzehnten für die Raiffeisen Oberembrach-Bassersdorf tätig. Hermann und Verena Fässler übernahmen die Verwaltung der Bank 1982, nachdem die Bank an ihren jetzigen Standort an der Jakob Bosshart-Strasse 2 in Oberembrach umgezogen war. Hermann Fässler war dabei als Geschäftsführer tätig, Verena Fässler war und ist noch heute stellvertretende Vorsitzende der Bankleitung und oberste Kundenverantwortliche. Zudem ist inzwischen auch Tochter Tiziana Fässler in der Bank tätig und zwar als Personalverantwortliche.

Änderungen in der Konstellation gab es ab 2012. Zu diesem Zeitpunkt stiess Daniel Wyssen, der ab 2009 für die Raiffeisen Zürich gearbeitet hatte, zur Raiffeisen Oberembrach-Bassersdorf. Er wurde dabei auch Teil der Geschäftsleitung. Im Juli 2015 wurde Wyssen schliesslich der neue Vorsitzende der Geschäftsleitung. Lukas Hässig deutet daher in seinem Artikel an, Wyssens Ende als CEO sei der Familienkonstellation in Oberembrach-Bassersdorf geschuldet.

Raiffeisen verneint einen Zusammenhang

Von dieser These hält man bei der Raiffeisen nichts. Zum Artikel von Hässig wolle er keinen Kommentar abgeben, sagt Hermann Fässler auf Anfrage. Für alle Informationen zu Wyssens Abgang verweist er auf die dazu gemachte Mitteilung.

Auch die Medienstelle am Raiffeisen Hauptsitz in St. Gallen verneint einen Zussamenhang zwischen Wyssens Absetzung und der Personalsituation in Oberembrach-Bassersdorf. «Der personelle Entscheid liegt in der Verantwortung des Verwaltungsrats der Raiffeisenbank», erklärt Mediensprecherin Cécile Bachmann. Hermann Fässler sei zudem nicht wie von Hässig geschrieben Personalchef, sondern verbleibe bis zu seiner Pensionierung in der Raiffeisenbank für Spezialprojekte sowie für die Einführung neuer Bankensoftware. «Er ist jedoch nicht Mitglied der Bankleitung.»

Immerhin: Dass drei Mitglieder derselben Familie an einem Standort arbeiten, das scheint es bei der Raiffeisenbank tatsächlich nicht oft zu geben. «Es gibt bei den Raiffeisenbanken keine vergleichbaren Konstellationen», erklärt Bachmann. Doch zu Reibungen mit dem Geschäftsleiter sei es deswegen nicht gekommen. «Daraus zu schliessen, dass es Spannungen zwischen der Familie Fässler und dem CEO gab, ist falsch.»

(Zürcher Regionalzeitungen)