Der Frühling ist in Eglisau jedes Jahr auch die Zeit der Rhyputzete. Danach sollen die Rheinufer im Abschnitt von der Brücke Rüdlingen zum Kraftwerk Eglisau wieder ohne Pet-Flaschen, Bierdosen, Plastiksäcke und sonstigen Müll in ihrer ursprünglichen Schönheit glänzen. Schon zum siebzehnten Mal veranstaltet der Verkehrsverein Eglisau die Putzaktion, an der auch die Mitglieder von Viva Eglisau, die Pontoniere Eglisau sowie viele Privatpersonen teilnehmen. Am Samstag machten sich nach einem von der Züri-Rhy-Schifffahrtsgesellschaft offerierten kleinen Frühstück 40 Freiwillige in acht Booten mit Greifzangen und Abfallsäcken auf den Weg zu den Rheinufern.

Müll an Wanderwegen

Richtung Eisenbahnbrücke bis zu den künstlichen Naturschutzinseln fuhr wieder der Eglisauer Markus Gomringer in seiner «White Pearl». An Deck hatte er Schwiegertochter Sandra Gomringer aus Bachenbülach und ihre Kinder Leon (10) und Chiara (5) dabei. Seit über zehn Jahren geht die Familie Gomringer in verschiedenen Konstellationen an den Anlass. Leon schien inzwischen wie ein wahrer Profi, er erspähte im Gebüsch auch die kleinsten verstecken Abfälle im Wasser. Lange gab es aber keine Arbeit.

«Ich kann mich gar nicht erinnern, wann es so wenig Müll gab», sagte Markus Gomringer. Wobei er zugab, dass bei anderen Abschnitten mehr zu finden sei. «Dort, wo die Wanderwege direkt am Rheinufer verlaufen, gibt es viel mehr.» Vereinzelt sah man vom Boot aus unerreichbare Flaschen und Plastikteile, die hoch auf dem steilen 30-Meter-Hang vom Wind angetragen farbig hervorstachen. Dann kam die «Verlobungsbucht» und ein Sack konnte schliesslich fast gefüllt werden mit den Abfällen nach einem Grilltreffen. Auch ein Metallgitter und ein Plastikeimer kamen dazu.

Wieder am Treffpunkt beim Kirchplatz zurück, konnte man sehen, was die anderen Boote an Land gezogen hatten. Unübersehbar war ein Kanu, dass Stephan Meier aus Freienstein und seine Kollegen in der Nähe der Tössegg gefunden haben. «Es war dort schon einige Jahre angekettet, aber diesmal hatten wir einen Seitenschneider mitgenommen.»

Mario Jusufovic, Initiant der Rhyputzete, gab zu, dass der Abfall über die Jahre abgenommen hat: «Wir haben am Anfang sehr viel Dreck und üble Sachen rausgezogen – wie Autobatterien und Tierkadaver vom Metzger, Gartenmöbel.» Der Eglisauer sieht einen positiven Einfluss der Rhyputzete auf die Eigenverantwortung vieler Rheinbesucher. «Ich denke, wenn es sauber ist, animiert es die Menschen weniger, selbst Müll abzuladen.»

Doch das Problem ist bei weitem nicht gelöst: «Unser Schwerpunkt ist jetzt einfach Pet. Je nachdem finden wir noch Autopneus oder ähnliches.» Die Plastikplage gebe manchmal ein trauriges Bild ab: «Ich sehe Schwäne, die auf 100 Petflaschen, die sie eingesammelt haben, brüten. An die Nester gehen wir natürlich nicht ran, um die Vögel nicht zu stören.»

(Zürcher Unterländer)