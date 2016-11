Richtiges Glas schützt vor Einbruch

Michel Barth, Geschäftsführer und Inhaber der Beva Glas AG, hat die Fernsteuerung umgehängt und beordert mit geübten Bewegungen den Raupenspinnkran an den gewünschten Ort. Es gilt, die riesigen Glasscheiben für das Kunsthaus Zürich hochzuheben und für den Transport bereitzustellen. Sie sind Ersatz für die milchig gewordenen derzeitigen Scheiben.

Mittels Saugnäpfen wird die Scheibe innert kurzer Zeit positioniert. «Von Hand wäre so etwas nicht möglich», sagt Barth und ist stolz auf das neu angeschaffte Hightechgerät. 1,2 Tonnen habe das bisher schwerste Glas gewogen, welches in einer Firma in Winterthur eingesetzt worden sei. Der 27-jährige gelernte Glaser arbeitet seit sechseinhalb Jahren in der Firma. Vor zwei Jahren hat er den Betrieb von seinem inzwischen verstorbenen Vater übernommen.

Seit Sommer dieses Jahres ist die Beva Glas AG in Bülach an der Schützenmattstrasse beheimatet. «Der Beruf des Glasers ist beinahe ausgestorben», weiss Barth und erzählt von seiner Begeisterung für die Materie. «Eigentlich ist Glas nichts anderes als eine Mischung aus Quarzsand, Soda, Pottasche und Kalk. Dennoch ist es zeitlos und faszinierend.»

Barth erinnert sich an etliche Piketteinsätze, welche er früher für die Stadtpolizei Zürich durchführte. «Für Einbrecher ist es am einfachsten, Scheiben einzuschlagen und so ins Innere eines Hauses oder einer Wohnung zu gelangen.» Passiere ein Einbruch, sei er als Fachmann für Glas innert kurzer Zeit vor Ort und erstelle eine Notverglasung, indem neues Glas über altes geklebt werde. Anschliessend gelte es, das richtige Glas zu bestellen und vor Ort wieder einzusetzen, denn Glas könne grundsätzlich nicht repariert werden.

Vom Fenster bis zum Kunstgegenstand

Der Fachmann empfiehlt vor allem für Parterrewohnungen Verbundssicherheitsglas anstelle von Weichglas. «Die Scheibe geht bei massiven Krafteinwirkungen zwar auch hier kaputt. Dank der speziellen eingefügten Folie haben Einbrecher aber eine wesentlich geringere Chance für einen Einbruch.»

Im 600 Quadratmeter grossen Lager samt Werkstatt werden pro Jahr rund 100 Tonnen Glas verarbeitet – querbeet vom kleinen Fenster über Duschtrennwände, Büroverglasungen, Balkongeländer, Spiegel in jeder Form und Grösse, Scheiben für Katzenschleusen bis hin zum Schaufenster. Michel Barth legt aber auch Wert auf Kunstgegenstände aus Glas. So gibt es in der Showroomecke Früchteschalen, welche aus in Streifen geschnittenem Altglas entstanden sind.

Daneben stehen einstige Kaktusgewächshäuschen in unterschiedlichen Grössen, mit neuem Glas ausgestattet. Kerzen statt Kakteen darin verbreiten romantische Vorweihnachtsstimmung, machen den Windlichtern aus kleinen bunten Mosaikglassteinen Konkurrenz. Ins Auge sticht eine kunstvoll bemalte Flasche, welche sich dank Hitze zu Schalenform verwandelt hat und etliche Gebrauchsanwendungen zulässt. «Kunden kommen auch oft zu uns mit eigenen Ideen. Wenn immer technisch machbar, erfüllen wir diese Wünsche.»

Gewerberäume für neue Unternehmen

Im dreistöckigen Gebäude findet sich Platz für zwei weitere Gewerberäume. «Wir möchten Start-up-Unternehmen von Klein- und Kleinstunternehmen eine Plattform bieten, indem wir ihnen Räumlichkeiten zu günstigen Konditionen vermieten», sagt der Jungunternehmer, welcher drei festangestellte Mitarbeiter sowie einen weiteren auf Abruf beschäftigt.

Wieder läutet das Handy. Michel Barth ist gerade in dieser Jahreszeit ein vielgefragter Mann, nicht nur im Büro anzutreffen, sondern auch auf Montage, in der Werkstatt und am Akquirieren. Liebevoll fasst er den kunstvoll gerundeten Rand einer Salontischplatte an. Die Faszination zum Glas lässt ihn nicht so schnell los. (Zürcher Unterländer)