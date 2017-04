Ruftaxis werden rege genutzt

Seit dem 11. Dezember verbinden zwei Ruftaxi-Linien Nassenwil sowie das Oberhasler Gewerbegebiet mit dem Bahnhof Niederhasli. Eine dritte Ruftaxi-Linie verkehrt am Sonntag entlang der Buslinie 797 zwischen dem Oberhasler Dorfteil und Rümlang. Nun hat der Gemeinderat eine erste Bilanz gezogen. Und diese sieht gar nicht so schlecht aus. «Das Ruftaxi wird rege genützt», erklärt Raymond König.Allerdings sind nicht alle Linien gleich beliebt.

Während die Nassenwiler Linie und die Sonntagslinie nach Oberhasli erfreuliche Frequentierungszahlen aufweisen würden, sei das Oberhasler Industriegebiet noch stark durch den motorisierten Individualverkehr geprägt. «Wir vermuten, dass viele Pendler, die im Oberhasler Industriegebiet arbeiten, von der Stadt her kommen.

Für sie stellt die Verbindung über den Bahnhof Niederhasli einen Umweg dar und ist daher zu wenig lukrativ», erklärt sich König die schwache Auslastung. Hinzu komme, dass sich der Bahnhof Niederhasli in einer anderen ZVV-Zone befindet als Oberhasli. Zum unnötigen Schlenker kommen für Pendler aus Zürich auch noch Extra-Kosten hinzu.

Attraktivere Wege gefordert

Der Niederhasler Gemeinderat fordert daher in seiner Stellungnahme zum Verbundfahrplanprojekt 2018/19 die Anbindung der Industrie an den Bahnhof Oberglatt oder den Bahnhof Rümlang. «Wir möchten den ÖV weiter fördern indem wir attraktivere Wege anbieten», sagt König. Über Oberglatt hätten Pendler aus Zürich nicht nur kürzere Wege sondern sie müssten bei dieser Variante auch eine Zone weniger zahlen.

Das Ruftaxi ist das Resultat eines langen Kampfes um bessere ÖV-Anbindungen in Niederhasli. Am Schluss hatte der Gemeinderat gar beim Regierungsrat rekurriert. 860 Einwohner unterstützten das Begehren. Der Regierungsrat attestierte darauf den Ortsteilen Oberhasli Industrie und Nassenwil einen Anspruch auf ein ÖV-Grundangebot. Der ZVV hat die Vorgaben mit der Schaffung der Ruftaxi-Linien umgesetzt und sich damit für eine Minimallösung entschieden. Dies befand auch der Gemeinderat.

Warum Minimallösung? Ein Ruftaxi ist weder Bus noch Taxi. Das Ruftaxi verkehrt zwar wie ein Bus zwischen Bushaltestellen und dies nach einem regulären Fahrplan. Anders als der Bus fährt es aber nur auf Verlangen. Wer das Ruftaxi nutzen möchte, muss spätestens eine Stunde vor der gewünschten Fahrzeit das Taxi bestellen. Trotz dieser Hürde scheint das Angebot gut zu funktionieren. «Ich habe keine negativen Rückmeldungen erhalten, dass eine Fahrt etwa wegen Zugsverspätungen oder einem mitgebrachten Kinderwagen nicht geklappt hätte.»

In Ausnahmefällen hätten die Kunden dafür die falsche Nummer gewählt, weiss König. Denn für die drei Niederhasler Linien sind zwei verschiedene Taxi-Unternehmen im Einsatz. Der Gemeinderat wünscht in seiner Stellungsnahme, dass alle drei Ruftaxilinien durch dasselbe Unternehmen betrieben werden.

Mehr ÖV dank ONN?

Die Hoffnung auf eine weitere Verbesserung des ÖV-Angebotes gibt der Gemeinderat noch lange nicht auf. In der aktuellen Stellungnahme zum Verbundfahrplanprojekt stellt er einmal mehr die Forderung nach einem Ortsbus sowie nach einer direkten Verbindung zwischen Niederhasli und Regensdorf. Gewünscht wird zudem eine Anbindung des Bahnhofs Niederhasli an die Buslinien 510 (Zürich Flughafen-Kaiserstuhl) sowie 525 (Bülach Bahnhof-Oberglatt Bahnhof).

Aussichtslos sind die Wünsche gemäss König keineswegs. Der Gemeinderat erinnert an die derzeit laufende Entwicklungsstrategie ONN. Dabei strebt der Kanton im Dreieck zwischen den drei Bahnhöfen Oberglatt, Niederhasli und Niederglatt Wachstum und Verdichtung an. «Wenn das Gebiet wachsen soll, muss der ÖV mitwachsen», sagt er. Die Frage sei nur die Reihenfolge.

In der Vergangenheit habe oft ein neues ÖV-Angebot die Entwicklung in einem Gebiet vorangetrieben, erklärt König und erinnert an die Glattalbahn, die entlang der Strecke ein grosses Investitionsvolumen geschaffen habe. Das Thema ÖV-Ausbau in Niederhasli ist daher noch lange nicht beendet.

