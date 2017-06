Rutschen bis es eindunkelt

Wer am nächsten Sonntag das Zentrum von Wallisellen besuchen wird, wird seinen Augen kaum trauen: Radio Zürisee baut in den frühen Morgenstunden eine 200 Meter lange Wasserrutschbahn auf. Eingestiegen wird vor der Kirche, gerutscht bis zum Bahnhof hinunter. Und weil die Nachfrage für Tickets gross wie nie ist, haben die Veranstalter den Rutschs-Spass nun bis in die frühen Abendstunden verlängert.

Zwei Drittel der Ticketssind schon weg

Bereits seien über zwei Drittel der Tickets weg, sagt Matthias Kost, Geschäftsleiter der Radio Zürisee Werbe AG, «das gab es in der Region in den Jahren zuvor noch nie». Grund für den Ansturm dürften einerseits die guten Wetterprognosen, andererseits der Ruf der mittlerweile bekannten Veranstaltung sein. Vor zwei Jahren stieg der erste «Slide my Day»-Event in Richterswil – es folgten sechs weitere Rutsch-Tage, die von rund 15 000 Personen besucht wurden.

Impressionen der riesigen Wasserrutschbahn (Quelle: Youtube)

Ursprünglich war geplant, dass um 18 Uhr fertig gerutscht sein wird und die rund 30 Helfer danach mit den Abbauarbeiten beginnen würden. Der grossen Nachfrage wegen wurde nun aber um eine Stunde verlängert. «Möglicherweise hängen wir sogar noch einen weiteren Slot an», sagt Koster.

Ziel sei es, dass alle, die auf die Wasserrutschen wollen, dies auch können. Ein gelöstes Ticket ermöglicht das Rutschen für eine Stunde – in einem definierten Zeitraum, einem sogenannten Slot. Die Rutschenden pro Stunde sind aus Sicherheitsgründen auf eine Anzahl von 200 Personen limitiert.

Erwachsene und Kinder getrennt

Verletzte hat es in all den «Slide my Day»-Veranstaltungen noch keine gegeben. Abgesehen von einem verstauchten Fuss eines Mannes, der beim Verlassen des Auffangbeckens einen Fehltritt machte. Da Sicherheit aber gross geschrieben werde, kommt es in Wallisellen zu einer Neuerung: Auf den parallell verlaufenden Wasserrutschen starten Erwachsende und Kinder getrennt. Eine Ausnahme wird bei Kleinkindern gemacht - diese dürfen in Begleitung der Eltern auch auf der Erwachsenen-Rutsche starten.

Aufbauarbeiten starten frühmorgens

Theoretisch dürfte die Rutsche aber bis abends um zehn Uhr betrieben werden. Länger als bis um 20 Uhr dürfte aber kaum gerutscht werden, weil die Abraumarbeiten viel Zeit in Anspruch nehmen werden. Auch der Aufbau dauert – die ersten Arbeiten werden am Sonntagmorgen schon um 4 Uhr beginnen. Man nehme aber Rücksicht auf die Anwohner, was die Lärmemissionen betrifft, sagt Kost.

Ab 6 Uhr allerdings könnte der eine oder andere Walliseller, der an der Kirchstrasse wohnt und mit geöffneten Fenstern schläft, aus dem Schlaf gerissen werden. Im Gegenzug wird der Früh-Geweckte damit entschädigt, dass er einen autofreien Sonntag geniessen darf – und beste Aussicht auf ein vielleicht einmaliges Spektakel hat.

(Zürcher Regionalzeitungen)