SP wird am Montag eine Tagesschul-Motion einreichen

Die Einführung einer Tagesschule auf Primarschulstufe wäre in Bülach grundsätzlich möglich, aber ohne den «politischen Willen», sprich die konkrete Forderung, werde man das Thema nicht weiterverfolgen. So etwa lässt sich die Antwort zusammenfassen, welche der Stadtrat im Februar auf das Postulat von SP-Gemeinderat Werner Oetiker gab.

Oetiker hatte mit dem Vorstoss im Sommer 2016 nach einer grundsätzlichen Einschätzung der Möglicheiten zur Schaffung von Tagesschulstrukturen gefragt. Jetzt nehmen Bülachs Sozialdemokraten diesen Ball der Stadtregierung auf und wollen den geforderten «politischen Willen» in Form einer Motion nachliefern.

Wie Oetiker gestern ausführte, werde die SP-Fraktion den entsprechenden Vorstoss an der Gemeinderatssitzung vom kommenden Montag, 13. März, einreichen. «Die Antwort des Stadtrats war ja durchaus positiv – die Motion scheint uns daher die logische Folge zu sein.» Schliesslich könne sich die Schulpflege den Auftrag ja nicht selber erteilen.

Obligatorischer «Zvieri»

So klar der Bülacher Stadtrat vor einem Monat in seiner Antwort festhielt, dass man einen solchen Auftrag benötigen würde, so detailliert waren gleichzeitig seine Ausführungen zu den aus seiner Sicht realitischen Optionen: So spricht sich Bülachs Exekutive für eine teilgebunene Tagesschule an einem zentralen Standort aus.

Nebst dem Unterricht wären die Betreuung über Mittag sowie die betreuten Aufgabenstunden samt «Zvieri» obligatorisch, während andere Module wie etwa das Frühstück, die Zeit bis zum Unterrichtsbeginn oder die Nachmittagsprogramme der Freizeitgestaltung fakultativ bleiben. Diesem Modell steht die Idee der Ganztagesschule gegenüber, bei dem die eigentliche Schule mit den ausserunterrichtlichen Aktivitäten zusammengeführt wird.

Bülach ist nicht die einzige Gemeinde, die sich derzeit mit den Tagesschulen befasst: Erst vergangene Woche hatte sich die Zürcher Bildungsdirektorin Silvia Steiner zu einem Gesetzesentwurf geäussert, der die Gemeinden bei der Gründung einer Tagesschule unterstützen soll. Die Förderung von Tagesschulen steht in den Legislaturzielen der Kantonsregierung. (Zürcher Unterländer)