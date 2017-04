Schützen retten die Traditions-Chilbi

Die Oberweninger Chilbi, die zuletzt in Schöfflisdorf stattfand, hat nicht nur eine lange Tradition, sondern sie ist auch der mit Abstand grösste Festanlass im Wehntal. Dementsprechend gross war der Schock im vergangenen Herbst, als die Organisatoren bekannt gaben, dass sie mit der Chilbi aufhören wollen. Grund dazu waren die sinkenden Umsatzzahlen und der Besucherschwund, wie Urs Büchi, der Präsident des Musikvereins Schöfflisdorf-Oberweningen letzten November erklärte.

Besonders getroffen hat diese Nachricht die Schiessvereine Schöfflisdorf, Oberweningen, Schleinikon und die Pistolenschützen Wehntal. Der freundschaftliche Schiesswettkampf zwischen den drei Gemeinden war nicht nur ein Höhepunkt im Vereinskalender, er zog jeweils bis zu 200 Teilnehmer an und war ein fester Bestandteil der Chilbi. Nun haben sich die Schützen entschieden, das Wehntaler Volksfest zu retten.

«Die Chilbi ist solch eine feste Tradition im Tal, da dachten wir: Dieser Anlass darf nicht sterben», erklärt Michael Merki, Präsident des Schiessvereins Schöfflisdorf und Gemeinderat im gleichen Dorf.

Traditionelles Datum

Gemeinsam mit den Pistolenschützen Wehntal haben die drei Schiessvereine daher die Schützen-Chilbi ins Leben gerufen. Die Webseite ist bereits aufgeschaltet, ein grosser Teil des Programmes steht. Das Fest findet am traditionellen Datum am dritten Sonntag im Juli beim Schützenhaus statt, wenn die Sommerferien starten. Die neuen Organisatoren liebäugeln aber bereits mit dem Gedanken, das Fest in Zukunft ein bis zwei Wochen vorzuverlegen. «Dann sind bestimmt weniger Leute in den Ferien», argumentiert Merki.

Die Schützen-Chilbi setzt auf Neues und Bekanntes. Das Fest startet am Samstag Nachmittag mit einem Luftgewehr- und Luftpistolenwettkampf. Geöffnet haben auch eine Schiessbude und ein Süssigkeitsstand. Am Abend ist Tanz, Live-Musik und Barbetrieb angesagt.

Weiter geht es am Sonntagmorgen mit dem traditionellen Chilbischiessen. Am Nachmittag zielt das Angebot vor allem auf Familien. Angeboten werden diverse Kinderaktivitäten wie Mohrenkopfschiessen und Hufeisenwerfen. Auch ein Backwettbewerb mit öffentlicher Prämierung ist geplant. Wer den feinsten Kuchen des Tales macht, wird eine fünfköpfige Jury entscheiden, in der auch diverse Gemeinderäte vertreten sein sollen. Das Fest endet schliesslich um etwa 20 Uhr, vorgängig wird um 18 Uhr das Absenden des Chilbischiessens durchgeführt.

«Wir planen ein kleines Fest für und mit der Bevölkerung. Die Idee ist, dass die Besucher aktiv mitmachen», erklärt Merki das Konzept. Die Schützen-Chilbi soll kleiner und schlanker sein. Sie beschränkt sich daher auch auf zwei Tage. «Wir müssen klein anfangen. Wenn später der Wunsch nach einem dritten Tag vorhanden ist, können wir das Fest immer noch ausbauen.» Ebenso verzichten die Organisatoren vorerst auch Chilbi-Bahnen und Karusell.

Abschied vom Güggeli

Auch kulinarisch gibt es Änderungen. Kein Wiedersehen gibt es mit dem traditionellen Güggeli vom Grill. Das Güggeli war seit Anfang an Bestandteil der Chilbi und wurde immer mit einem Geheimrezept des Wirtes des Restaurant Metzg gewürzt. Es war weit über das Tal hinaus bekannt. Doch die neuen Organisatoren wollen den Musikverein nicht kopieren, wie Merki erklärt. Bei ihnen wird es deshalb Ghacktes mit Hörnli geben sowie einen garnierten Schüblig und Hot Dog für die Kinder.

Noch sind nicht alle Details geklärt. Die Fest-Webseite (www.schuetze-chilbi.ch) wird laufend aktualisiert. Ab Mai begeben sich die Organisatoren intensiv auf die Suche nach Helfern. Auf den 15. und 16. Juli kann man auf alle Fälle gespannt sein. (Zürcher Unterländer)