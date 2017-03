Schulalltag ohne Strom bewältigen

Schulleiter Stephan Passerini und Hauswart Carlo D’Ambros stiegen in die Heizzentrale hinunter uns schlossen das Wasser-Hauptventil. Darauf öffneten sie auf jeder Etage im Sekundarschulhaus die Sicherungsschalter. Das aus langer Sicht vorbereitete Energiebildungsprojekt JZZ, Jede Zelle Zählt, konnte beginnen.

Die Schüler sassen in dunkeln Schulzimmern, anstelle von Projektoren kamen Wandtafeln und Kreiden zum Einsatz. Die Bildschirme der Computer waren schwarz, Laptops und Tablets liefen nur noch so lange, bis die Batterien leer waren. Selbst die Pausenglocken verstummten. Auch die Heizung funktionierte nicht mehr. Aber die Zeit des Ausfalls war zu kurz, um die Temperatur in den Klassenzimmern merklich absinken zu lassen.

Eigene Ideen zumKlimawandel entwickeln

Auf dem Dach der Sekundarschule in Eglisau wird im Sommer eine Solaranlage installiert mit einer Leistung von rund 40 Kilowattstunden, dies deckt den Verbrauch von zehn bis zwölf Haushalten. Mit einem «Black Out Day», einem Tag Schule ohne Strom, starteten Schüler und Schülerinnen gestern das JZZ-Energiebildungsprojekt, um die Abhängigkeit von elektrischem Strom zu erleben und sich mit dem Thema Klimawandel zu beschäftigen.

Manuel Scherrer, von der Klimaschutzbewegung myblueplanet in Winterthur, organisierte zusammen mit der Gemeinde und der Schulleitung JZZ: «Wir begleiten das Projekt und geben Lehrpersonen und Schülern die Möglichkeit, eigene Ideen zum Thema Klimawandel und dessen Folgen zu entwickeln.»

Mit einem mulmigen Gefühl Wasser schöpfen

Der Stromausfall löste bei Schülerin Anastasia Hess aus der zweiten Sekundarschulklasse ein komisches Gefühl aus: «Wir konnten ohne Licht kaum mehr lesen. Bis jetzt habe ich noch nicht begriffen, was ein Stromausfall alles auslöst.» Würde ein Blackout mehrere Tage oder gar Wochen dauern, die Auswirkungen wären verheerend.

Kommunikations- und Verkehrsnetze würden zusammenbrechen, Lebensmitteltransporte und Wasserlieferungen in die Haushalte blieben aus. Schüler der Klasse von Carolyn Lutterbeck begegnetem dem Wassermangel, indem sie mit Kübeln Wasser aus dem Rhein schöpften, um die WC zu spülen.

Am Morgen erlebten die Schüler stromlosen Unterricht, am Nachmittag richtete Scherrer vier Workshop-Posten ein, mit den Themen Treibhauseffekt, Folgen des Klimawandels, dessen Zusammenhang mit der Ernährung und was jeder Mensch persönlich gegen die Erhöhung der Umwelttemperatur tun kann.

Eine besondere Herausforderung war die Zubereitung des Mittagessens in der Schulküche ohne Strom. Klassenlehrerin Tanja Wolff bemerkte anfangs bei den Schülern eine gewisse Überforderung, aber dann kam ein Motivationsschub: «Sie entdeckten die Fonduerechauds und kochten Pasta, die sogar essbar war. Dazu gab es Salat und zum Dessert Schokoladenfondue. Es war eine gelungene Übung. (Zürcher Unterländer)