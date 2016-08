Schule an der Autobahn könnte altes Hochhausprojekt retten

Unter dem Namen Serliana bestehen seit geraumer Zeit Pläne für ein weiteres Walliseller Hochhaus. Direkt neben dem meistbefahrenen Autobahnteilstück der Schweiz soll der private Bau fast 70 Meter hoch in den Himmel über dem Glattal ragen. Nun ist an einer Schulpflege-Informationsveranstaltung in Wallisellen am Montagabend bekannt geworden, dass aus dem momentan festgefahrenen Hochhausprojekt quasi ein Primarschulhochhaus werden soll. «Seit April sind wir in intensiven Verhandlungen», erklärte Schulpräsidentin Anita Bruggmann (FDP) vor ausgesuchtem Publikum, bestehend aus den örtlichen Parteien- und Behördenvertretern sowie der Presse.

Investor Bertschingers ursprüngliche Pläne blockiert

Verhandlungspartner der Schulgemeinde ist der Unternehmer Christian Bertschinger, der das betreffende Areal der ehemaligen Armaturenfabrik Wallisellen (Arwa) am Ende der Richtistrasse 2012 gekauft hatte. Es liegt zwischen dem Sitz der Microsoft, dem Glattzentrum und der Autobahn A1. Dort führt Bertschinger eine Ferrari- und Maserati-Garage sowie seinen eigenen Autorennstall «Octane126». Seit 2013 verfolgt der Unternehmer aus Küsnacht am Zürichsee Pläne für einen ambitionierten Neubau in Wallisellen. Dort sollte nebst dem Glattturm und dem Allianz-Hauptsitz das dritte Hochhaus der Umgebung entstehen.

Die Walliseller Stimmberechtigten haben dem Gestaltungsplan für den 70-Meter-Turm sogar schon grünes Licht gegeben. Allerdings wollte Bertschinger zuletzt einen Hotelbetrieb ansiedeln – am liebsten mit Studios samt Kochnischen für «Businessnomaden». Doch er scheiterte damit am Gesetz, das eine solche eher wohnähnliche Nutzung wegen Lärmschutzvorgaben verbietet. Für die Schule scheint dies allerdings kein Hindernis zu sein.

Lärmschutzvorgaben würdenSchulbetrieb nicht verhindern

Schulpräsidentin Bruggmann beteuerte am Montagabend, man habe bereits Abklärungen getroffen, die aufzeigen würden, dass ein Schulbetrieb auf dem Areal möglich sei. Angedacht ist, dass die Primarschule Wallisellen die untersten vier Stockwerke für zwölf Klassenräume langfristig mieten würde. Via Passerelle sollen in einem Nebengebäude eine Turnhalle sowie Räume für die Mittagsbetreuung erreichbar sein. Der Garagenbetrieb für die Nobelkarossen soll vor Ort bleiben. Die Schulgemeinde Wallisellen sieht sich angesichts des schnellen Bevölkerungswachstums der letzten Jahre zunehmend unter Druck, genügend neuen Schulraum zu bekommen.

Im Dorfzentrum an der Bahnhofstrasse verfolgte man bislang die Idee, die alte Seidenspinnerei abzureissen und dort ein neues Schulhaus samt Turnhalle zu bauen. Diese Pläne liegen nun auf Eis. Stattdessen soll 2017 über das Hochhausprojekt an der Urne abgestimmt werden.

Zusätzlich plant die Schulpflege für elf Millionen Franken einen Erweiterungsbau auf der Primarschulanlage an der Alpenstrasse. An der nächsten Gemeindeversammlung vom 26. September werden die Walliseller Stimm­berechtigten zunächst über einen Planungskredit von 255 000 Franken abstimmen können. (Zürcher Unterländer)