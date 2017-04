Schulhaus braucht fünfmal weniger Energie

Vor zwei Jahren wurde das Bülacher Primarschulhaus Schwerzgrueb einer umfassenden Sanierung unterzogen. Neben neuen Gruppenräumen und lichtdurchfluteten Klassenzimmern erhielt das Gebäude aus den 70er-Jahren ein neuartiges Energiekonzept, das ohne fossile Brennstoffe auskommt.

Nach zwei Wintern lassen sich erste Aussagen darüber machen, wie effizient die komplizierte Anlage funktioniert.«Das erste Fazit fällt positiv aus», freut sich Schulpräsidentin Virginia Locher. «Wir brauchen nur noch einen Fünftel der zuvor benötigten Fremdenergie.» Durch die Investition habe die Energiestadt ihren Kohledioxid-Ausstoss massgeblich reduzieren können.

Noch wenig verbreitet

Beim Umbau wurde die Gasheizung durch 15 Erdwärmesonden ersetzt, die 250 Meter tief in den Boden reichen. Zudem wärmt eine thermische Solaranlage Brauchwasser und Hallenbad und eine Fotovoltaik-Anlage produziert Strom. Damit das Erdreich über die Jahre nicht zu stark auskühlt, wenn ihm die Sonden stetig Wärme entziehen, führen die reversiblen Wärmepumpen im Sommer überschüssige Wärme in den Boden zurück. Ein Verfahren, das in der Schweiz bisher noch selten angewendet wird. Weitere entsprechende Beispiele finden sich beim Dock Midfield am Flughafen oder der ETH.

«Dass System ist innovativ, aber aufwendig», sagt Roland Wyss vom Verband Geothermie-Schweiz. Zwei Arten von Solaranlagen zu installieren, sei häufig vom Platz her nicht machbar oder der Bauherrschaft zu teuer. Die Investition sei aber sinnvoll, wenn etliche Erdsonden auf kleinem Raum installiert sind. Dies ist bei grösseren Anlagen der Fall, aber oft auch in dicht bebauten Einfamilienhausquartieren. Bei einer einzelnen Sonde auf weiter Flur würde die Wärme jedoch verpuffen, sagt Wyss.

Zuwenig eigener Strom

Bei einem Schulhaus ist die Technik besonders sinnvoll, weil eine thermische Solaranlage vor allem im Sommer viel warmes Wasser liefert. Ausgerechnet während der Ferienzeit, wenn das Schulhaus mehrheitlich leer steht.

Die Fotovoltaik-Anlage gab letztes Jahr 24 000 Kilowattstunden Strom her - etwa so viel wie sechs durchschnittliche Haushalte verbrauchen. Das reicht bei Weitem nicht aus, um das Gebäude zu versorgen. Es benötigte im vergangenen Jahr rund 440 000 Kilowattstunden. Die grössten Stromfresser sind die Wärmepumpen; sie entziehen der in den Erdsonden zirkulierenden Flüssigkeit Wärme und stellen damit die für das Brauchwasser und das Hallenbad benötigten Temperaturen her. Einen grossen Anteil haben auch die Lüftungen, die besonders im feuchten Hallenbad viel leisten müssen.

Verbrauch weiter senken

Für das neuartige Heizsystem hat Bülach knapp 1,5 Millionen Franken aufgewendet. Nun fallen die Energiekosten tiefer aus. Während sich die Gasrechnung früher auf durchschnittlich 81 000 Franken pro Jahr belief, kostete der Strom fürs Heizen letztes Jahr 26 000 Franken.

Die Gebäudehülle wurde beim Umbau isoliert. Dennoch wird der Minergie-Standard nicht erreicht. Um den Energie-Bedarf des Gebäudes weiter zu senken, hat die Stadt Bülach Fachleute der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) beauftragt, die Gebäudetechnik unter die Lupe zu nehmen.

In Zusammenarbeit mit dem technischen Dienst werden die Steuerungen der Beleuchtung, Lüftung, Heizung und Warmwasseraufbereitung optimal eingestellt und den Nutzungszeiten der Anlage angepasst. An Wochenenden und in den Ferien zum Beispiel sollen die Temperaturen automatisch reduziert werden, wie Energieberater Daniel Hänny erklärt. Zudem achtet er darauf, dass Geräte wie Kopierer und Kaffeemaschine zu Abwesenheitszeiten abgeschaltet werden, um den Standby-Verbrauch zu reduzieren.

Ein besonderes Augenmerk legt Hänny auf das Hallenbad — ein besonders energie-intensiver Faktor. Erfahrungsgemäss bringen solche Betriebsoptimierungen rund 10 Prozent Einsparungen, ohne dass dafür nennenswerte Kosten entstehen, wie der Fachmann aus Erfahrung weiss. «Wir sind zuversichtlich, dass wir dies im Schulhaus Schwerzgrueb während der nächsten fünf Jahre ebenfalls herausholen.»

Niemand friert

Zufrieden mit dem neuen Energiekonzept sind auch die Direktbetroffenen. Am Anfang hätten die Leitungen noch einen gewissen Geräuschpegel verursacht, sagt Schulleiter Marco Lobsiger. Doch unterdessen sei die Technik besser eingestellt worden. Die Raumtemperaturen seien im Winter angenehm gewesen, sagt Lobsiger. «Es musste niemand frieren.» (Zürcher Unterländer)