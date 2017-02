Schulhaus kann gebaut werden

Mit 854 Ja- zu 242 Nein-Stimmen genehmigten die Ober­glatter gestern sehr deutlich den Bau­kredit von 8,9 Millionen Franken für ein neues Primarschulhaus. Gleichzeitig sagten sie ebenso deutlich Ja zur Ökologie. Der Hauptantrag sieht nämlich eine Wärmepumpe mit Erdsondenwärme für das neue Schulhaus vor. Die alternative Vari­ante mit Ölheizung, die 300 000 Franken günstiger gewesen wäre, erhielt ein fast ebenso deutliches Nein. Mit 32,16 Prozent war die Oberglatter Stimmbeteiligung eher tief.

Stolz auf Mitbürger

Schulpflegepräsidentin Nalan Sei­fed­dini zeigte sich glücklich über das deutliche Resultat: «Wir sind sehr froh, dass wir nun mit dem Bau starten können. So wird das Schulhaus fertig sein, wenn die Räume benötigt werden.» Sie sei zudem stolz auf ihre Gemeinde, dass auch der ökologische ­Gedanke bei den Wählern gezählt habe.

Nötig wurde das neue Schulhaus, weil Oberglatts Bevölkerungskurve seit Jahren steil nach oben zeigt. Vor allem junge Familien zieht es in die dynamische Gemeinde. Und dies soll in Zukunft so weitergehen. Die Primarschulpflege rechnet bis 2020 mit einem Zuwachs von 82 Kindern oder um 13 Prozent. Dabei war der Schulraum schon in den letzten Jahren knapp. Seit 2014 wird ein Provisorium benötigt. Auch Gruppenräume sind Mangelware. Der Gruppenunterricht finde häufig in den Gängen statt.

Der Neubau sieht vier Klassenzimmer, vier Handarbeitszimmer, Gruppenräume und Räume für die Tagesstrukturen vor. Der Baustart ist für Dezember dieses Jahres geplant. Stehen soll der Kubus im August 2019. (Zürcher Unterländer)