Schulkinder erleben eine alternative Projektwoche

Wegen des Umbaus im Zihl hätte dieses Jahr keine Projektwoche durchgeführt werden können. «Das fand ich schade, weshalb die Idee aufkam, die ganze Schule an einen andern Ort zu verlegen», erklärt der Buchser Schulpflegepräsident Beat Vogt. Erfahrungsgemäss habe diese Spezialwoche eine nachhaltige Wirkung auf die Kinder, weshalb Vogt sie nicht einfach ausfallen lassen wollte. Zudem seien die Kosten von 10 000 Franken bereits budgetiert.

Nicht nur die schulische Umgebung ist für die Buchser Schulkinder nach ihren Frühlingsferien speziell, sondern auch die Unterrichtsthemen. «Die Klassen der Unterstufen beschäftigen sich mit allem, was mit dem Zoo zusammenhängt und machen am Donnerstag einen Ausflug in den Zürcher Zoo», berichtet Beat Vogt. Für die einen Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe steht ein Ausflug ins Technorama in Winterthur auf dem Programm, die anderen fahren ins Verkehrshaus nach Luzern. Auch sie befassen sich während der Woche in Niederglatt mit den passenden Themen für ihre Besuche in den entsprechenden Einrichtungen.

Entgegenkommenaus Niederglatt

Statt eine Projektwoche im eigenen Schulhaus durchzuführen, findet der Schulbetrieb anschliessend an die Frühlingsferien der Buchser vom 2. bis 5. Mai in Niederglatt statt. Dann beginnen dort die Ferien erst, und die Schulanlage Rietli wird nicht gebraucht. Die Niederglatter Schulleiterin Kathrin Steffen reagierte positiv auf die Anfrage aus Buchs. «Da bei uns kürzlich ebenfalls ein Schulhausumbau stattgefunden hat, wissen wir, was das für Lehrpersonen und Schüler bedeutet», erklärt sie. «Deshalb unterstützen wir die Buchser Primarschule gerne.» Es gelte allerdings, vorängig einiges zu regeln, zum Beispiel was die Nutzung der Räumlichkeiten betrifft.

Für Kathrin Steffen ist der Netzwerkgedanke sehr wichtig. «Der Besuch aus dem Furttal könnte auch ein erster Schritt sein für eine weitere Zusammenarbeit über die bereits bestehenden Schulkreise hinaus», sagt die Niederglatter Schulleiterin.

Der Buchser SchulpflegepräsidentBeat Vogt ist froh, auch auf die positive Einstellung und die Unterstützung von Schulleitung und Lehrkräften in Buchs für dieses nicht alltägliche Unterfangen zählen zu können. Obwohl die Woche nur vier Tage dauert, und der Mittwoch- und Freitagnachmittag schulfrei sind, braucht es doch einiges an Vorbereitung und gutem Willen, dieses Projekt erfolgreich durchzuführen.

Nicht nur der Transport, auch die Verpflegung muss organisiert sein. Für das Mittagessen am Dienstag gehen alle 250 Personen in die Mehrzweckhalle des nahegelegenen Oberstufenschulhauses Eichi. Eine Cateringfirma bringt eine warme Mahlzeit dorthin.

«Und wenn eine Woche später alle wieder im Schulhaus Zihl zurück sind, sollen sie den baulichen Fortschritt sehen, der in der Zwischenzeit erreicht worden ist.» Vogt rechnet damit, dass das neue Treppenhaus bis am 8. Mai fertig wird. (Zürcher Unterländer)