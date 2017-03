Schulraum wird in Teilprojekten erweitert

Nachdem an der Schulgemeindeversammlung vom 15. Dezember 2016 der von der Primarschulpflege beantragte Projektierungskredit für die Schaffung von zwei zusätzlichen Schulzimmern mit je einem Gruppenraum sowie weiteren Schulnebenräumen (Arbeits- und Sitzungszimmer für die Lehrpersonen sowie Büroräumlichkeiten für Schulverwaltung und Schulleitung) abgelehnt worden ist, hat die Schulpflege ihre Pläne noch einmal überarbeitet. Wie sie in einer Mitteilung schreibt, hat sie sich dafür entschieden, die Schulraumerweiterung neu in separaten Teilprojekten anzugehen.

Schülerzahlen bleiben hoch

Für die Erweiterung mit Schulnebenräumen sowie für das von der Schulgemeindeversammlung geforderte Schulzimmer-Provisorium hat die Schulpflege zwei Machbarkeitsstudien in Auftrag gegeben. Da die im Januar 2017 aktualisierte Schülerzahlentwicklung auf der Kindergartenstufe zudem ein länger andauernderes hohes Niveau der Schülerzahlen aufweist, hat die Schulpflege entschieden, auf Beginn des kommenden Schuljahres 2017/18 eine zusätzliche vierte Kindergartenklasse zu führen und diese dem Kindergarten Bifang zuzuteilen. Dementsprechend soll der Kindergarten Bifang baulich angepasst werden.

Für diese Erweiterung des Kindergartens Bifang hat die Schulpflege ebenfalls eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Für die drei erwähnten Machbarkeitsstudien hat die Schulpflege ein Kostendach von total 14 500 Franken bewilligt. Die Schulpflege möchte der Schulgemeindeversammlung noch im aktuellen Kalenderjahr drei dementsprechend ausgearbeitete Projektierungskredite zur Genehmigung vorlegen.

Auch das Wachstum in der schuleigenen Tagesbetreuungsstätte erfordert bauliche Erweiterungsmassnahmen. Die Schulpflege hat diesbezüglich einen Projektierungskredit von 11 800 Franken bewilligt und möchte der Schulgemeindeversammlung ebenfalls noch im aktuellen Kalenderjahr einen Baukredit zur Genehmigung vorlegen. Wie Schulpflegepräsident Fabiano Marchica auf Anfrage sagt, will die Schulpflege zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter Stellung nehmen zu den Projekten.

Massnahmen zum Sparen

Die Schulgemeindeversammlung hat im Dezember zwar den Voranschlag 2017 genehmigt, jedoch mit einer Steuerfusserhöhung von drei anstatt der beantragten fünf Prozent. Bei einem Gesamtaufwand von 5,88 Millionen und einem Ertrag von 5,84 Millionen resultiert deshalb ein Aufwandüberschuss von gut 43 000 Franken. Mit den nachfolgend erwähnten Massnahmen möchte die Schulpflege im aktuellen Kalenderjahr eine Ausgabenminderung von insgesamt 60 000 Franken erzielen.

So wird das Jubiläumsfest neu nur an einem Tag stattfinden, und zwar am Samstag, 10. Juni. Die diesbezüglich budgetierten Ausgaben werden um die Hälfte gekürzt. Weiter sollen bei den Weiterbildungausgaben Einsparungen von 20 Prozent erzielt werden. Schliesslich will die Schulpflege bei den budgetierten Vikariatsausgaben ein Drittel einsparen.