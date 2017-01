Sein neuster Kunstkalender zeigt die Schönheit des Tessins

Im Atelier Pflug in Rafz hängen alle Kalender der vergangenen 28 Jahre. Fredy Baur hält sein dreissigstes Kunstwerk in Händen, den Kalender 2017. Nachdem er bereits die letzten Jahre mit Zeichenblock und Stift die Schweiz bereist hatte, führte ihn die Suche nach dem Jahressujet 2017 ins Tessin.

«Das Tessin kannte ich bis jetzt nur von den Ferien mit meiner Familie. Ich wollte einmal eine neue Umgebung zeichnen», erklärt Fredy Baur die Motivation für die Wahl dieses Kantons.«Auf der Suche nach dem richtigen Motiv spaziere ich schon mal zwei bis drei Stunden in einem Ort umher.» Mit ins Gepäck gehöre neben den Zeichnungsutensilien auch immer ein Sonnenschirm, sonst sei es zum Zeichnen zu hell.

Viel Fleiss und Disziplin

Der 71-jährige Autodidakt Baur, der bis zu seiner Pensionierung das Restaurant Pflug in Rafz geführt hatte, reiste vergangenes Jahr insgesamt achtmal ins Tessin. «Ich blieb jeweils zwei bis drei Tage. Es braucht schon eine gute Portion Disziplin, um so einen Kalender aufs Papier zu bringen. Deshalb arbeite ich seit Jahren nach einem Plan. Ich beginne im Februar mit den ersten Zeichnungen und nehme mir vor, jeden Monat zwei bis drei Blätter zu zeichnen.

«An einem Monatsblatt zeichne er auch schon mal eine Woche. Seit Jahren bringt er die Unterlagen am 10. August zum Drucker. Und die Stammkundschaft freuts. Zwar liegen die Kalender auch in den umliegenden Läden zum Verkauf auf und man kann sie übers Internet bestellen.

Auf die Meinung seiner langjährigen Kundschaft legt er aber besonderen Wert. Als er in einem Jahr seine Zeichnungen koloriert hatte, waren die Rückmeldungen relativ klar. «Fredy, du bist ein Zeichner, bitte bleib dabei», erinnert sich der Künstler an die Kommentare aus seiner Fangemeinde. Und seine Zeichnungskalender unterscheiden ihn denn auch von den meisten Künstlern, die Kalender mit Acryl und Aquarell malen.

Im Bleistiftzeichnen gehört Fredy Baur zur Spitzenklasse. Die Steinplattendächer in Foroglio im Val Bavona werden genauso detailgetreu festgehalten wie die Palmen an der Uferpromenade des Luganersees. «Alles ist übrigens gezeichnet und nicht verwischt», präzisiert der Rafzer Künstler seine Technik.

«Bis zu 80 Prozent zeichne ich vor Ort. Vor allem die Hauptumrisse und die Perspektive. Im Atelier dann arbeite ich die Einzelheiten aus, so etwa an den Bäumen und Blumen.» Wichtig ist dem Künstler auch der Hinweis, dass er seine Sujets in Originalgrösse zeichnet. Sie werden für den Kalender weder vergrössert noch verkleinert. «Dieses Jahr werde ich für den Kalender 2018 im Zürcher Unterland unterwegs sein.» Dabei dürfte Fredy Baur sicher den einen oder anderen Fan antreffen.

(Zürcher Unterländer)