Seit 50 Jahren hält Kärcher auch die Schweiz sauber

Wenn jemand zuhause die Fenster maschinell putzt oder das Auto mit einem Hochdruckreiniger abspritzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass man ein Gerät von Kärcher dazu verwendet. Das Unternehmen aus dem deutschen Winnenden (Baden-Württemberg) ist der weltweit grösste Hersteller und Vertreiber von Reinigungsgeräten aller Art.

Die Kärcher AG hat Produktions- und Vertriebsstandorte in 60 Ländern – seit 1966 auch in der Schweiz —, erzielte 2015 einen Umsatz von 2,22 Milliarden Euro und beschäftigt über 11 300 Mitarbeitende. «Wir sind innerhalb des Mutterkonzerns operativ eigenständig und die sechstgrösste Landesvertretung», erklärt Karl Steiner, seit 16 Jahren Managing Director bei Kärcher Schweiz.

Das 50-jährige Jubiläum wurde bereits im April begangen – mit einem besonderen Geschenk. Pünktlich auf das Geburtstagsfest konnte das neue Verwaltungsgebäude am Hauptsitz-Standort in Dällikon in Betrieb genommen und auf den Namen «Kärcher Center Zürich» getauft werden.

Dass es den Schweizer Ableger des Weltkonzerns gerade nach Dällikon verschlagen hat, ist einem Zufall zu verdanken. «Der Hauptsitz war in Zürich, hatte aber keinen Platz, um all die Geräte unterzubringen. Nach langer Suche wurde dann bei einem Bauern in Dällikon eine Scheune dafür gefunden», erzählt Steiner. 1970 zog die Betriebsverwaltung ebenfalls nach Dällikon, 1980 an den jetzigen Standort an der Industriestrasse. «Die Lage ist für Kundschaft und Lieferanten durch die nahen Autobahnanschlüsse ideal, die Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr könnte aber besser sein.»

Kärcher Schweiz bietet die Dienstleistungen Verkauf und Service/Reparaturen an. Zusätzlich erstellt das Unternehmen Autowaschanlagen. 120 Angestellte arbeiten für die Schweizer Vertretung, 35 davon im Verwaltungssitz in Dällikon.

Aus Gelb wird Anthrazit

Mit Kärcher-Produkten verbindet man automatisch die Farbe Gelb. «Ursprünglich waren die Geräte blau. Weil aber ein früherer Konkurrent auch diese Farbe hatte, hat Kärcher 1974 zu Gelb gewechselt», sagt Steiner. 2013 erfolgte eine nächste Farbanpassung. «Bei professionellen Benutzern hat Gelb ein Amateur-Image. Dazu kommt die auffällige Farbe nicht überall gleich gut an, in Hotels zum Beispiel», erklärt Steiner. Aus diesem Grund seien die Geräte für den professionellen Einsatz seit drei Jahren in Anthrazit gehalten.

Die schwierige Wirtschaftslage mit dem starkem Franken oder der Aufhebung des Mindesteurokurses hat auch Kärcher zu spüren bekommen, das Unternehmen verzeichnet weltweit wie auch in der Schweiz trotzdem steigende Verkaufs- und Umsatzzahlen. «Ein so grosses Unternehmen muss krisengefeit sein», meint Steiner. Wenn aktuell grössere Märkte wie Russland oder Brasilien wegen kriegerischen Konflikten oder einer wirtschaftlichen Depression einbrechen würden, müssten mit neuen Produkten neue Märkte erschlossen sowie die bestehenden Kundensegmente erhalten werden.

Um ganz oben zu bleiben, müsse Kärcher innovativ sein und jedes Jahr neue Geräte oder Verbesserungen präsentieren. Zurzeit ganz oben auf der Prioritätenliste stünde die Batterietech-nologie. «Viele Geräte werden ja immer noch über ein Stromkabel oder mit einem Motor angetrieben. Die Kundschaft wünscht sich leistungsstarke Akkus, egal um welches Gerät es sich handelt» gibt Steiner zu bedenken. Bei kleineren Geräten habe man bei Kärcher die Lösung schon gefunden, bei grösseren wie Hochdruckreinigern oder auch Kommunalfahrzeugen, die Kärcher Schweiz seit kurzem im Angebot hat, werde noch geforscht.

Eine erfolgreiche Batterietechnologie würde Kärcher nicht nur einen weiteren Wettbewerbsvorteil verschaffen, sie sei auch Teil der Umweltpolitik des Unternehmens. «Batteriebetriebene Geräte sind leistungsmässig sparsamer, effizienter und leiser. Lautstärke ist ein ganz wichtiger Aspekt heutzutage, wenn es um Umweltfragen geht», erklärt Steiner.

90 bis 95 Prozent der Kärcher-Gerätekomponenten könnten wiederverwertet werden. Auch das neue Verwaltungsgebäude in Dällikon sei umweltgerecht gebaut worden. Klimanlagen gibt es keine, geheizt und gekühlt wird mittels Erdwärme und Solaranlage auf dem Dach.

Gespenster wegputzen

Zum 50. Jubiläumsjahr hat sich Kärcher Schweiz die Film- und Vermarktungsrechte der Neuverfilmung von «Ghostbusters» gesichert. Es entstand ein Werbespot, in dem die schmutzigen Geister mit einem neuen Hochdruckreiniger weggeputzt werden. Dazu wurde ein Original-Ghostbuster-Mobil, ein Cadillac Fleetwood Hearse aus dem Jahr 1981, von Kärcher-Mitarbeitern umgebaut und ist jetzt auf Schweizer Strassen als rollende Werbekampagne unterwegs.

www.kaercher.com/ch (Zürcher Unterländer)