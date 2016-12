Sie telefoniert mit Autofahrern, die zu tief ins Glas geschaut haben

Dezember ist die Zeit der Weihnachtsessen, Familienfeste und Treffen unter Freuden. Und immer und überall wird angestossen, auf das alte Jahr genauso wie auf das kommende. Für viele stellt sich danach die Frage nach der sicheren Heimfahrt, wobei es seit 27 Jahren dank Nez Rouge Schweiz eine Alternative zu öffentlichen Verkehrsmitteln und Taxis gibt: Damit sich ja niemand mit roter Nase hinters Steuer setzt, bietet die Aktion im Dezember einen kostenlosen, sicheren Heimfahrdienst vom späten Abend bis zu frühem Morgen an, auch im Kanton Zürich (siehe Infokasten).

Jede Nacht fahren Freiwillige in Zweiergruppen diejenigen Menschen heim, die nach den Feiern selber nicht mehr fahren dürfen und dies auch einsehen. Deren Autos lenken die Fahrer ebenfalls nach Hause. Die Anmeldungen werden über die Zentrale koordiniert, die beim Flugplatz Dübendorf zu finden ist. Seit diesem Dezember ist dort auch Claudia Boller aus Opfikon tätig. Die 34-jährige Treuhänderin ist als Telefonistin für die Aufnahme der eingehenden Anmeldungen verantwortlich. Zusammen mit einem Disponenten und einem Einsatzleiter orchestriert sie die Fahrer während ihrer Einsätze – organisatorisch keine einfache Sache.

Unerwartete Gespräche

Auf die Idee auszuhelfen kam Boller zufällig anfangs Jahr: «In einem Radio-Interview erklärte der Präsident von Nez Rouge, dass vergangenen Dezember ein paar Nächte kein Fahrdienst angeboten werden konnte, weil es zu wenige Freiwillige für die Zentrale gab», erinnert sich Boller. «Ich fand sofort, dass das etwas für mich wäre, und habe mich angemeldet.»

Sechs Einsätze am Telefon leistet Boller diesen Dezember – die heutige Silvesternacht mit einberrechnet. Telefonate kommen meistens von Menschen, die an Familienfesten oder Weihnachtsessen weilen, oder aber im Ausgang. Natürlich komme es auch zu lustigen Gesprächen: «Unser Einsatz ist gratis, aber es können nach der Fahrt Spendenbeträge übergeben werden. Eine Frau hatte vor kurzem Angst, der Fahrer würde das Geld klauen», erzählt Boller. Nach genauer Erklärung des Vorgangs samt Formular habe sich die Frau in Sicherheit gewähnt.

Andere Kunden sind so angetrunken, dass sie zu viel Infos preisgeben. «Ein Mann hat mich gefragt, ob er mit der Kredikarte einen Betrag spenden könnte. Als ich verneinte, erklärte er mir, er lasse das Bargeld üblicherweise zu Hause, um nicht der Versuchung zu erlegen, einen Abstecher in ein Bordell zu machen.»

Der erste Anruf des Abends sei eigentlich immer ein Versuch einer Reservierung für einen späteren Zeitpunkt, oft für Silvester. Dabei gilt seit den Anfangstagen von Nez Rouge: Im Dezember können keine Reservierungen getätigt werden, stattdessen werden die Aufträge laufend und nach Kapazität der Fahrer bearbeitet. «An einem Abend haben wir 40 Fahrer, also 20 Teams, an anderen nur sechs Teams.» Für die heutige Silvesternacht sei aber richtig aufgestockt worden, auch in der Zentrale. «Wir sind vier Telefonisten, zwei Disponenten und zusätzlich vier Leute für Rücktelefonate zu den Fahrern, was sonst die Disponenten übernehmen.»

Für den Rausch gerüstet

Selber für Nez Rouge gefahren ist Claudia Boller einmal: «Das wird empfohlen, damit man in der Zentrale weiss, wie alles abläuft. Ich fuhr mit einer Kollegin und es war ein toller Einsatz.»

Dabei habe sie erlebt, wie weit manche Kunden vorausdenken: «Meine Kollegin fuhr das Fahrzeug einer Frau, ich im Nez-Rouge-Auto hinterher. Irgendwann hielt die Kollegin abrupt am Strassenrand an, ich rannte zu ihr und sah, wie die Kundin ihr Handschuhfach öffnete und eine von fünf Kotztüten herausnahm», erzählt Boller lachend. Jene Kundin hatte vorgesorgt, was viele andere nicht tun. «Das ist mitunter ein Grund, warum wir jeden Kunden in seinem eigenen Fahrzeug und nicht in demjenigen von Nez Rouge heimfahren.» (Zürcher Unterländer)