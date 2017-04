Spital Bülach steigert Gewinn um mehr als die Hälfte

Die Spital Bülach AG schliesst das Jahr 2016 erfolgreich ab, heisst es in der Medienmitteilung, welche die Geschäftsführung gestern verschickt hat. Bei einem Blick in die Jahreszahlen wird schnell klar, wie das Spital zu dieser Einschätzung kommt: Der Gewinn ist 2016 gegenüber dem Vorjahr von 4,5 Millionen Franken um rund 3,5 Millionen Franken auf fast 8 Millionen Franken geklettert. Das entspricht einer Zunahme von über 75 Prozent.Grund für die Zahlen seien unter anderem die gestiegenen Patientenzahlen, sagt Spitaldirektor Rolf Gilgen. Über 68 000 Patienten liessen sich im Spital Bülach im letzten Jahr ambulant behandeln, 2015 waren es noch rund 56 000. Im Vergleich dazu sind die stationären Patientenzahlen nur leicht gesteigen: von 10 441 auf 10 810 Fälle. Der Gewinn ist zudem angestiegen, weil im Vergleich zum Vorjahr mehr hochkomplexe Fälle behandelt wurden, die auch entsprechend höher vergütet werden.

Notfallabteilung wird weiter ausgebaut

Dass die Zahlen vom ambulanten Bereich zunehmen, ist laut Gilgen kein Zufall. «Diese Verschiebung ist auch in anderen Spitälern zu beobachten», sagt der CEO. «Uns ist dabei aber wichtig, dass wir in diesem Bereich nicht die Ärzte konkurrenzieren, die sich hier in der Gegend niedergelassen haben.» Schliesslich sei der Auftrag eines Spitals nachwievor die Behandlung im Akutbereich. «Hier ist es wichtig, dass wir uns mit den Ärzten aus der Umgebung auch in Zukunft gut absprechen», betont Gilgen.

Dennoch: Weil insbesondere der Andrag in der Notfallstation zugenommen hat, plant das Spital, hier noch etwas auszubauen. Geplant sind vor allem Verbesserungen in der Notfallannahme, also bei der Reception, im Wartebereich und indem zusätzliches Personal eingestellt wird.

Durch die höheren Patientenzahlen ist auch der Betriebsaufwand gestiegen. Er ist von 118 Millionen Franken auf 126,6 Millionen Frankgen gestiegen. Demgegenüber steht ein Betriebsertrag von 142,5 Millionen Franken, wodurch der Gewinn vor Abzug von Steuern, Zinsen und so weiter bei 15,9 Millionen Franken liegt. Der Gewinn der Spital Bülach AG wird voraussichtlich komplett ins Eigenkapital fliessen, denn eine Aussschüttung von Dividenen ist während den ersten fünf Jahren seit der Umwandlung zur Aktiengesellschaft nicht vorgesehen.

(Zürcher Unterländer)